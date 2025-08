Nguyên Phó tổng giám đốc Techcombank làm tổng giám đốc One Mount Group

(VTC News) -

Theo thông báo mới nhất của One Mount, ông Phùng Quang Hưng, nguyên Phó Tổng giám đốc Techcombank, sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ tân Tổng giám đốc Tập đoàn One Mount từ ngày 1/8 thay bà Nguyễn Thị Dịu.

Bà Dịu sẽ đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại 3 doanh nghiệp gồm One Mount Group, Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) và Masterise Group.

Ông Phùng Quang Hưng sinh năm 1974, tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1995 và bằng MBA kinh tế quốc tế của Đại học Washington State, Mỹ năm 2001. Ông từng làm việc ở nhiều ngân hàng quốc tế như ABN AMRO Việt Nam hay National Australia London.

Ông Phùng Quang Hưng, tân CEO One Mount Group.

Thông báo cũng cho biết việc luân chuyển lãnh đạo là bước đi chiến lược nhằm phát huy trụ cột nhân tài, tối ưu hóa sức mạnh tổng hợp giữa tài chính và công nghệ, khẳng định mạnh mẽ cam kết đồng hành của hệ sinh thái trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.

One Mount Group có vốn điều lệ hơn 5.400 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực công nghệ, bán lẻ, bất động sản. Hiện One Mount Group có 3 trụ cột chính gồm One Mount Distribution - nền tảng bán lẻ kết nối cửa hàng tạp hóa với khách hàng; One Mount Consumer - ví điện tử và OneHousing - nền tảng mua, bán bất động sản trực tuyến.

Được định vị rõ vai trò là trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo (data, AI, blockchain) kết nối hệ sinh thái số, One Mount quản lý và phát triển toàn bộ công nghệ và dữ liệu cho Techcombank và Masterise Group, không bị ràng buộc bởi các rào cản của định chế tài chính truyền thống.