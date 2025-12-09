Nguyên nhân vụ xe khách tông xe đầu kéo trên cao tốc làm 11 người thương vong

(VTC News) -

Sáng 9/12, đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng thụ lý điều tra vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 11 người thương vong trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, nguyên nhân ban đầu nhận định do lái xe ô tô khách thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách, tốc độ, chở theo hành khách không thắt giây an toàn dẫn đến gây ra vụ tai nạn có hậu quả như trên.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 4h12 rạng sáng cùng ngày, ô tô khách 16 chỗ biển số 29B-081.xx do ông P.V.K. (sinh năm 1986, trú Hải Tĩnh, Ninh Bình) cầm lái. Xe khách lúc này chở 12 hành khách lưu hành hướng Nam - Bắc.

Chiếc xe khách xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo biển số 15C-360.xx do ông B.M.T. (sinh năm 1982, trú tại Hải Phòng) điều khiển, đi cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn làm 3 người trên xe khách chết tại chỗ; 8 người bị thương. Trong số những người bị thương có 3 người bị thương nhẹ. Tại hiện trường, hai ô tô hư hỏng, nằm cách nhau khá xa.

Hôm qua (8/12) tại Quảng Trị xảy ra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe tải trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 5 người thương vong.

Cụ thể, khoảng 5h30 ngày 8/12, tại Km635+450 theo hướng Bắc – Nam, ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 61C-327.XX kéo rơ-móoc biển số 63R-004.XX do anh Nguyễn Văn H. (trú tại tỉnh Đồng Tháp) cẩm lái xảy ra va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 36H-054.XX do anh Trần Văn T. (trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến tuyến cao tốc theo hướng Bắc-Nam đoạn qua xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) ùn tắc kéo dài.