Bình Phước: Cách chức thượng tá Công an vì sử dụng rượu, bia gây tai nạn

(VTC News) -

Ngày 10/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước thông báo kết quả kỳ họp thứ 51, 52, 53, 54 với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có nội dung thi hành kỷ luật và đề nghị kỷ luật một số cán bộ.

Theo thông báo, kỳ họp đã xem xét báo cáo của Đảng ủy Công an tỉnh Bình Phước về đề nghị thi hành kỷ luật Thượng tá Đào Văn Thêm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Lý do, năm 2022, mặc dù đã sử dụng rượu, bia nhưng Thượng tá Thêm vẫn lái xe ô tô gây tai nạn khiến một người chết.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Đào Văn Thêm theo quy định.

Ngày 23/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đào Văn Thêm.

Việc kiểm tra nồng độ cồn trong lúc lái xe ngày càng được kiểm soát.

Kỳ họp cũng đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Ngọc Công - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long và ông Đặng Xông Pha - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Phước Long về việc ký duyệt các chứng từ chi trùng; ông Nguyễn Việt Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phước Long trong việc ký phê duyệt quyết toán các chứng từ chi trùng của Phòng Nội vụ thị xã Phước Long.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Công và ông Đặng Xông Pha; kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Nguyễn Việt Hoàng.

Ngoài ra, kỳ họp cũng xem xét kết quả giám sát đối với Đảng ủy Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Phước, ông Trần Thế Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch còn có hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020-2025; việc tổ chức thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu Đảng ủy Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và đồng chí Trần Thế Anh kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Đồng thời đề nghị các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm.