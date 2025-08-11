Nguyên nhân vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc khiến 3 người thương vong

(VTC News) -

Trưa 11/8, Công an xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk) đã có báo cáo liên quan đến vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc khiến 2 người chết và 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, tại Km62+00, khi nhóm công nhân thi công bằng cách cho xe trộn bê tông của Công ty Phương Anh phun bê tông vào các tấm cốp pha dựng thủ công, đến khoảng 3/4 chiều cao bậc nước thì hệ cốp pha bị sập.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ba công nhân là Nguyễn Bá N. (45 tuổi, trú thôn Xuân Phu, xã Tuy An Đông), Tôn Thành M. (55 tuổi, trú xã Phú Mỹ, xã Tuy An Bắc) và một người tên Dũng (trú thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông) rơi từ trên cao xuống và bị khối bê tông vùi lấp.

Vụ tai nạn khiến ông N. và ông M. tử vong tại chỗ; ông Dũng bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường.

Theo Công an xã Tuy An Bắc, dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư, Công ty Thăng Long là nhà thầu chính. Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TEDI.

Công ty Thăng Long thuê Công ty Duy Phong làm nhà thầu phụ, đồng thời giao một người phụ trách đảm bảo an toàn thi công. Công ty Duy Phong thuê 7 lao động địa phương thực hiện hạng mục bậc nước.

Dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh có tổng chiều dài 61,7km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông), đi qua Gia Lai 19,6km và Đắk Lắk hơn 42km, tổng vốn đầu tư trên 14.800 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.