Nguyên nhân nha sĩ dùng gậy sắt tấn công khách hàng ở TP.HCM

(VTC News) -

Liên quan vụ bác sĩ nha khoa dùng gậy sắt đánh khách hàng, tối 8/9, Sở Y tế TP.HCM cho hay đã lập đoàn kiểm tra, ghi nhận xử lý sự việc.

Sáng 8/9, đoàn kiểm tra của Sở Y tế bất ngờ kiểm tra cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh (49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TP.HCM). Tại thời điểm làm việc, cơ sở xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 15/6/2022 và Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ngày 27/10/2016. Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt thuộc hộ kinh doanh này do bác sĩ N.T.T.C. phụ trách chuyên môn kỹ thuật.

Đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều sai phạm tại phòng khám, cụ thể: Không bảo đảm một trong các điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Video chủ cơ sở nha khoa bóp cổ, lấy gậy sắt tấn công khách hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận 3 nhân viên hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám nhưng chưa cung cấp được giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Bác sĩ N.T.T.C (người có hành vi hành hung trong clip lan truyền) cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị Tiền Thảo (SN 1994, ngụ Đắk Lắk) đến phòng khám thực hiện chỉnh nha từ năm 2021, đến nay do không hài lòng kết quả điều trị của phòng khám nên đăng tải nội dung trên mạng xã hội Facebook và đến phòng khám đòi tiền phí điều trị đã đóng.

Đại diện Sở Y tế đã đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thăm hỏi, động viên người bệnh và gia đình sau sự cố. Hiện tại, tình trạng người bệnh tạm ổn định, tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

"Sở Y tế TP.HCM kịch liệt lên án hành vi của bác sĩ N.T.T.C đã hành hung, xâm hại sức khỏe và tài sản của người bệnh, cho dù là bất kỳ nguyên nhân nào. Trong thời gian Công an Phường Hạnh Thông tiếp tục điều tra và thu thập chứng cứ của vụ việc, Sở Y tế quyết định tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám, tiếp tục làm rõ các vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định", Sở Y tế TP.HCM thông tin.

Ảnh cắt từ clip.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin trước đó, chiều 3/9, bà Nguyễn Thị Tiền Thảo đến Công an phường Hạnh Thông trình báo bị chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh hành hung.

Bà Thảo khai bị bà Chinh dùng gậy sắt đánh vào bụng và hông, kéo bà từ ghế sofa xuống sàn, ném dép vào mặt, cào xước da và bóp cổ. Ngoài ra, bà Chinh còn phá hoại tài sản gồm một chiếc iPhone 11 trị giá 16 triệu đồng và kính Gentle Monster trị giá 7,8 triệu đồng.

Hậu quả, bà Thảo bị xây xước ở cổ, tay, vai, đau đầu phải điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Sự việc được người đi cùng bà Thảo quay clip lại, sau đó đăng lên mạng xã hội.