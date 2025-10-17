Nguyên nhân nền nhà bị rỉ nước và cách xử lý hiệu quả

(VTC News) -

Nền nhà bị rỉ nước là một trong những sự cố phổ biến trong các công trình dân dụng, đặc biệt là những ngôi nhà đã sử dụng lâu năm hoặc thi công không đảm bảo kỹ thuật. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây hư hại cấu trúc, giảm tuổi thọ công trình và tiềm ẩn nguy cơ ẩm thấp, mất an toàn cho người sử dụng.

Nguyên nhân nền nhà bị rỉ nước

Nền nhà bị rỉ nước do nhiều yếu tố, trong đó có một số nguyên nhân phổ biến sau:

Chống thấm không đạt chuẩn

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất khiến nền nhà bị rỉ nước. Khi thi công sàn nhà, nếu lớp chống thấm không thực hiện đúng quy trình hoặc sử dụng vật liệu kém chất lượng, nước từ môi trường bên ngoài hoặc từ dưới nền dễ dàng thấm ngược lên.

Đặc biệt, những khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước như nhà tắm, bếp, ban công rất dễ gặp tình trạng này.

Ống dẫn nước bị rò rỉ là một trong những nguyên nhân khiến nền nhà bị rỉ nước. (Ảnh: Yên Phát)

Ống dẫn nước bị rò rỉ

Hệ thống cấp thoát nước lắp đặt sai kỹ thuật hoặc sau thời gian dài bị mục, nứt vỡ sẽ khiến nước rò rỉ ra ngoài. Do các ống dẫn nước thường nằm ngầm dưới nền, việc phát hiện chậm trễ khiến nước thấm lâu ngày gây hư hại nghiêm trọng.

Nền đất bị sụt lún hoặc ngấm nước ngầm

Ở những khu vực có mực nước ngầm cao, hoặc nền đất yếu, tình trạng sụt lún có thể tạo ra các khe nứt nhỏ dưới nền.

Nước ngầm sẽ theo các khe này thấm dần lên trên, gây ẩm mốc, rỉ nước và bong tróc gạch lát.

Chân tường bị hở

Khe hở giữa nền nhà và tường nếu không được xử lý là nguyên nhân khiến nước từ tường hoặc ống rò rỉ vào nền.

Cách xử lý nền nhà bị rỉ nước

Trước khi xử lý nền nhà bị rỉ nước, cần xác định rõ nguyên nhân gây. Có thể dùng thiết bị dò rò rỉ nước chuyên dụng để phát hiện vị trí ống vỡ, khu vực thấm hoặc các điểm nứt nền. Tùy theo từng nguyên nhân mà áp dụng cách xử lý phù hợp.

Xử lý rò rỉ hệ thống ống nước

Nếu nguyên nhân do đường ống ngầm, cần đục nền để thay thế hoặc vá lại đoạn ống hư hỏng. Sau đó, kiểm tra áp lực nước để đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường.

Chống thấm lại nền nhà

Với nguyên nhân thấm do lớp chống thấm kém, cần loại bỏ lớp gạch cũ, vệ sinh sạch bề mặt và thi công lại bằng vật liệu chống thấm chuyên dụng.

Một số vật liệu phổ biến như sơn chống thấm gốc xi măng, màng khò nóng, keo PU hoặc epoxy chống thấm đều cho hiệu quả cao nếu thi công đúng kỹ thuật.

Thoát nước và thông gió

Cần đảm bảo khu vực nền luôn khô ráo, thông thoáng. Với nhà vệ sinh hoặc khu bếp, nên thiết kế độ dốc nền hợp lý để nước thoát nhanh. Ngoài ra, sử dụng quạt hút ẩm, tăng cường thông gió giúp hạn chế tình trạng ẩm mốc.