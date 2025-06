Đổ móng nhà gặp trời mưa tốt hay xấu?

(VTC News) -

Khi bắt đầu xây dựng, hầu hết các gia chủ đều chọn ngày đẹp. Tuy nhiên, cũng có những tình huống bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn của gia chủ như trời mưa. Vậy, đổ móng nhà gặp trời mưa có tốt không?

Dưới góc độ khoa học, việc đỏ móng nhà gặp trời mưa tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng và độ an toàn của công trình. Theo đó, mưa lớn làm tăng độ ẩm trong hố móng, khiến đất xung quanh mềm yếu và dễ sụt lún. Điều này có thể gây hiện tượng lún nền, sụt lở, làm giảm khả năng chịu tải của công trình.

Bên cạnh đó, nước mưa còn làm loãng hỗn hợp bê tông, phá vỡ tỷ lệ các thành phần đã được tính toán kỹ. Điều này có thể khiến bê tông yếu hơn, dễ bị nứt nẻ.

Nước mưa cũng làm chậm quá trình đông cứng của bê tông, dẫn đến kéo dài thi công và có thể gây bất tiện. Đặc biệt, nếu trời mưa quá lớn, nước có thể tích tụ trong hố móng, gây ngập úng, ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Dù vậy, đổ móng nhà gặp trời mưa sẽ làm đất mềm hơn, qua đó nén đất và đầm móng trở nên dễ dàng hơn và vẫn đảm bảo khả năng chịu lún, tạo kết cấu móng dày và chắc chắn.Thêm nữa, thời tiết mát mẻ của trời mưa giúp công nhân không mệt mỏi như khi làm việc dưới trời nắng nóng.

Đổ móng nhà gặp mưa có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình. (Ảnh: Vinavic)

Theo quan niệm của phong thủy, nước được coi là biểu tượng của sự sinh sôi, mang lại may mắn, tài lộc. Do đó, đổ móng nhà gặp mưa được xem là điềm tốt, thể hiện sự ưu ái từ thiên nhiên và mang lại may mắn.

Tuy nhiên, trường hợp mưa quá to hoặc mưa kéo dài, có thể ảnh hưởng đến mạch nước ngầm, gây ra những vấn đề về phong thủy cho căn nhà.

Đổ móng nhà gặp trời mưa xử lý thế nào?

Thời tiết là yếu tố khách quan mà gia chủ không thể biết trước một cách chính xác. Vì vậy, nếu đổ móng nhà gặp trời mưa, cần có biện pháp xử lý phù hợp.

Nếu mưa nhỏ và ngắn, nên chờ thời tiết ổn định và bê tông đạt chuẩn trước khi thi công.

Trường hợp mưa lớn cần ngừng thi công, che bạt lên nền móng để tránh mưa rơi trực tiếp. Đồng thời, nên kiểm tra an toàn trong quá trình thi công nhằm phòng ngừa sự cố chập điện. Chỉ tiếp tục thi công khi trời tạnh hoặc còn mưa nhẹ.

Khi gặp mưa lớn kéo dài trong quá trình đổ móng, có thể xử lý bằng mạch ngừng bê tông. Mạch ngừng được hiểu là sự gián đoạn trong quá trình đổ bê tông, được thể hiện qua các điểm nối tiếp lớp bê tông mới và cũ.

Trước khi ngừng đổ bê tông vào móng, việc tạo ra hệ thống mạch ngừng phẳng và vuông góc với phương truyền lực nén vào kết cấu giúp đảm bảo tính bền vững của công trình. Mạch ngừng bê tông là giải pháp hiệu quả để xử lý các gián đoạn trong quá trình thi công.

Khi tiếp tục thi công lúc tạnh mưa, người thợ cần quan tâm thật kỹ đến cách xử lý hai lớp bê tông cũ và mới để đảm bảo độ bám dính tối ưu nhất.