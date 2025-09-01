Nguyên nhân khiến NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời ở tuổi 52

(VTC News) -

Diễn viên, NSƯT Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52 để lại niềm tiếc thương trong lòng đồng nghiệp, khán giả. Theo thông tin từ cáo phó, diễn viên Ngọc Trinh mất lúc 11h30 ngày 1/9, hưởng dương 52 tuổi.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, NSND Trịnh Kim Chi cho biết chị nhận được thông tin từ gia đình Ngọc Trinh rằng nữ nghệ sỹ bị đột quỵ, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Một người làm truyền thông trong giới showbiz cũng tiết lộ, NSƯT Ngọc Trinh mắc bệnh nền liên quan đến dạ dày. Sau khi tập thể dục, chị có biểu hiện chóng mặt, ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện và trút hơi thở cuối cùng vào trưa 1/9.

Linh cữu nghệ sĩ được quàn tại Quận 10 (cũ), TP.HCM. Lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 1/9; lễ động quan vào 14h ngày 4/9, sau đó nghệ sĩ sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Thông tin diễn viên, NSƯT Ngọc Trinh qua đời gây sốc cho đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Dưới bài đăng của gia đình, nhiều nghệ sĩ như NSND Việt Anh, Quyền Linh, Xuân Lan, Nam Cường, Tú Vi... bày tỏ sự bàng hoàng, xót xa.

Trên trang cá nhân, Việt Hương xúc động viết: “Chị là người chị đầu tiên cùng em diễn vở kịch 'Nữ sinh' tại Đoàn kịch Trẻ. Vở kịch có nhiều kỷ niệm mà đến phút cuối chị vẫn nhắc về chị em mình. Chào chị, tiễn biệt chị. Em viết vài chữ mà tâm trạng hoang mang không tin được chị Trinh ơi”.

Diễn viên Hạnh Thúy cũng sốc khi người đồng nghiệp thân thiết đột ngột qua đời: "Cuộc đời này vô định, vô thường, ngày càng thấm rõ điều đó. Đã là số mệnh, chúng ta phải chấp nhận. Em xin nguyện cầu chị an lành nơi đất Phật, chị nha”.

MC Quyền Linh thốt lên "trời ơi" khi nghe tin đồng nghiệp qua đời, không tin là sự thật cho tới khi nhìn thấy di ảnh của Ngọc Trinh.

"Em đã ra đi mãi mãi với biết bao dự án còn dang dở, trong đó có dự án của anh em mình. Vĩnh biệt cô gái của 'Mùi ngò gai'. Cảm giác đâu đó ký ức về những vai diễn của anh em mình lại ùa về, vẫn nụ cười lạc quan tích cực xinh đẹp luôn nở trên môi của cô diễn viên đầy nghị lực. Trời lại mưa to thay cho những giọt nước mắt khóc tiễn em", nam MC trải lòng.

Quyền Linh đăng lại bức ảnh kỷ niệm bên Ngọc Trinh.

Theo đạo diễn Thanh Hiệp, trước khi qua đời, Ngọc Trinh hứa cho anh đọc bản luận văn mà chị dày công viết. Hai người hẹn nhau ra Hà Nội vào ngày Ngọc Trinh báo cáo luận văn. Ngọc Trinh đang học cao học ngành Sân khấu tại Hà Nội và trong quá trình hoàn thiện luận văn thạc sĩ. Thế nhưng, tất cả chỉ còn là lời hẹn ước dở dang.

NSƯT Ngọc Trinh sinh năm 1974 tại TP.HCM, khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò diễn viên kịch nói. Chị nổi tiếng với vai Vy trong phim Mùi ngò gai (2006) - vai diễn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Trong sự nghiệp, chị được công chúng nhớ đến như một nữ diễn viên tài năng, giàu cảm xúc và tận tụy với nghệ thuật.