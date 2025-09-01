Cuộc đời nhiều thăng trầm của NSƯT Ngọc Trinh

(VTC News) -

Tối 1/9, thông tin NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời ở tuổi 52 khiến đồng nghiệp, khán giả thương xót. So với một số đồng nghiệp cùng lứa, Ngọc Trinh không phải cái tên quá “hot” nhưng năng lực diễn xuất và sự tận tụy với nghệ thuật của chị luôn được công nhận, và các vai diễn của chị để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Áp lực vượt qua "cái bóng" của vai diễn đình đám

Ngọc Trinh sinh ngày 25/5/1974, từ nhỏ đã say mê cải lương, thần tượng nghệ sĩ Tài Linh, Ngọc Huyền và mơ ước được đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, cơ duyên đưa chị rẽ sang kịch nói khi bước chân vào Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM) năm 1994.

Ngọc Trinh từng có mặt ở nhiều sân khấu kịch lớn nhỏ IDECAF, Trần Cao Vân, Thế Giới Trẻ…, nơi chị thử sức ở nhiều dạng vai.

Năm 2006, Ngọc Trinh trở nên nổi tiếng nhờ vai nữ chính Vy trong phim Mùi ngò gai. Có thời điểm một số khán giả phản đối vì cho rằng ngoại hình chị không hợp vai, song sự kiên trì và diễn xuất giàu cảm xúc của Ngọc Trinh đã biến Vy thành vai diễn để đời. Bộ phim trở thành hiện tượng với tỷ suất người xem cao, giúp tên tuổi của Ngọc Trinh được nhiều người biết đến.

Vai diễn trong "Mùi ngò gai" giúp Ngọc Trinh nổi tiếng.

Sau 2 phần phim "làm mưa làm gió" màn ảnh, Ngọc Trinh đành chia tay vai diễn trong sự tiếc nuối. Căn bệnh liên quan đến dạ dày buộc chị phải phẫu thuật nên không thể tiếp tục quay phim.

Sau một năm chữa trị, Ngọc Trinh mới lấy lại sức khỏe và tinh thần để dần quay lại với nghệ thuật. Tuy nhiên, "cái bóng" quá lớn của Mùi ngò gai khiến cho sự nghiệp nữ diễn viên sinh năm 1974 chững lại. Chị từng trải lòng về việc phải chủ động tìm và xin các đạo diễn cho đóng phim để vượt qua chính vai diễn nổi tiếng của mình.

Không dừng ở vai trò diễn viên, Ngọc Trinh còn dấn thân làm đạo diễn, bầu show, dịch kịch bản, dẫn chương trình... Chị từng lập nhóm kịch xã hội biểu diễn ở Nhà hát Kịch TP.HCM với các vở như Kẻ nói dối đa tình, 49 ngày yêu, Chỉ có thể là yêu….

Trong đó, vai Bé Ba của vở Đời như ý trở thành một dấu son rực rỡ, mang về cho Ngọc Trinh Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012.

Ngọc Trinh nhận được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp sân khấu.

Năm 2019, Ngọc Trinh được trao tặng danh hiệu NSƯT. Đây là thành quả của hơn 20 năm cống hiến cho nghệ thuật.

Những năm qua, NSƯT Ngọc Trinh dành tâm huyết cho công tác đào tạo. Chị là giảng viên lớp Diễn viên kịch điện ảnh - truyền hình của Trường Đại học Văn Lang. Ngoài ra, chị cũng làm giáo viên thỉnh giảng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và một số trung tâm đào tạo diễn viên.

Hôn nhân nhiều sóng gió

Có sự nghiệp ấn tượng nhưng cuộc sống riêng của Ngọc Trinh trải qua không ít thăng trầm. Bộ phim Mùi ngò gai là cơ duyên đưa Ngọc Trinh gặp và yêu đại diện nhà sản xuất phía Hàn Quốc, đạo diễn Kim Se Hyuk. Họ kết hôn năm 2009. Trong một số cuộc phỏng vấn, Ngọc Trinh từng chia sẻ, khó khăn lớn nhất của vợ chồng chị là bất đồng ngôn ngữ.

Sau 9 năm gắn bó, cặp đôi quyết định đường ai nấy đi. Hai người không có con chung, thời điểm đó có tin đồn đây là lý do khiến hôn nhân tan vỡ. Tuy nhiên, nữ diễn viên lên tiếng từng phủ nhận.

Ngọc Trinh có cuộc hôn nhân 9 năm bên đạo diễn Hàn Quốc.

Sau khi chia tay người chồng Hàn Quốc, Ngọc Trinh kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trải qua đổ vỡ hôn nhân nhưng nữ diễn viên từng cho biết, chị vẫn tin tưởng vào tình yêu.

"Tôi nghĩ tình cảm là duyên và tôi tin vào cái duyên, đúng người sẽ gặp, đúng thời điểm sẽ gặp", nữ diễn viên nói.

Nhiều năm ly hôn, Ngọc Trinh chưa từng kể thêm về mối tình mới nào. Ở tuổi ngoài 50, Ngọc Trinh ngày càng được nhiều người khen ngợi vì nhan sắc trẻ trung. Trước khi mất, nữ diễn viên vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Trên trang cá nhân, chị thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, công việc với trạng thái tích cực, yêu đời.

Nữ diễn viên trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 52.

Bài đăng cuối của Ngọc Trinh trên trang cá nhân là vào ngày 18/8. Trong đó, chị chia sẻ clip đi chơi cùng bạn bè. Ít ngày trước đó, Ngọc Trinh cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch, đi diễn ở nhiều tỉnh, thành phố.