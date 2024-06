Nguyên nhân, cách xử lý sự cố khi dây đai an toàn trên ô tô bị kẹt

(VTC News) -

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, dây đai an toàn có thể bị kẹt, nhất là những xe có thời gian sử dụng nhiều.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố về dây đai an toàn

Bụi bẩn: Theo thời gian, bụi bẩn và mảnh vụn sẽ tích tụ hoặc bị mắc lại trong trong cơ cấu rút dây, khiến dây an toàn bị kẹt. Trong trường hợp này, người dùng hãy tìm cách loại chúng.

Dây an toàn bị xoắn, rối: Trong quá trình sử dụng, dây đai an toàn cũng có thể bị xoắn hoặc rối khiến bộ rút dây không thể rút ra hoàn toàn. Cách duy nhất để biết chắc chắn là tháo lớp nhựa viền ra và quan sát sự phức tạp của thiết bị. Chỉ có như vậy, người dùng mới biết được nguyên nhân cụ thể.

Xe sử dụng lâu, dây an toàn rất dễ bị kẹt. (Ảnh minh họa).

Sự cố với đèn báo thắt dây an toàn: Đèn thắt dây đai an toàn là một trong những tính năng tiêu chuẩn được trang bị trên hầu hết các loại ô tô. Đèn báo này sẽ sáng khi xe đang nổ máy và tắt ngay khi người dùng thắt dây đai an toàn. Vì vậy, khi đèn này bị lỗi cũng khiến dây đai an toàn không thể kéo ra được.

Bộ rút dây đai an toàn bị lỗi: Nếu đã thực hiện tất cả các quy trình trên nhưng dây đai an toàn vẫn không rút lại đúng cách thì bộ rút dây sẽ là thứ tiếp theo cần kiểm tra. Theo thời gian, bộ phận này có thể bị mài mòn quá mức hoặc có thể bị hỏng do tai nạn. Nếu bộ rút dây đai an toàn đã quá hao mòn, người dùng nên thay thế bằng một bộ rút dây mới.

Sự mài mòn của các bộ phận cơ chế: Sử dụng thường xuyên, nếu các bộ phận này không được bảo dưỡng và thay thế định kỳ, chúng có thể trở nên kẹt hoặc không hoạt động đúng cách. Ví dụ, núm xoay, cơ cấu cuộn dây, hoặc các khớp nối có thể trở nên gỉ sét, mài mòn hoặc bị hỏng sau một thời gian sử dụng.

Cách khắc phục dây an toàn ô tô bị kẹt

Đánh giá tình trạng: Trước tiên, kiểm tra và đánh giá tình trạng của dây an toàn; Xác định nguyên nhân kẹt và mức độ hỏng hóc của dây.

Kiểm tra khóa cuộn dây: Xem xét khóa cuộn dây để đảm bảo rằng nó hoạt động đúng cách. Nếu khóa cuộn dây bị hỏng, cần thay thế nó bằng một bộ phận mới và chính hãng.

Kiểm tra và bảo dưỡng bộ phận cơ khí: Kiểm tra các bộ phận cơ khí như núm xoay, cơ cấu cuộn dây và các khớp nối để xác định xem chúng có bị mài mòn, gỉ sét hoặc hỏng không. Nếu cần thiết, thay thế các bộ phận này để đảm bảo hoạt động trơn tru.

Xử lý vấn đề cuộn dây: Nếu dây bị uốn cong, rối lên hoặc gặp vấn đề khác, cần phải giải quyết vấn đề này. Thẳng dây và đảm bảo rằng nó được cuộn vào đúng cách, không gây cản trở hoặc kẹt lại với các vật liệu khác.

Thử nghiệm hoạt động: Sau khi đã thực hiện sửa chữa, hãy kiểm tra lại dây an toàn để đảm bảo rằng nó hoạt động đúng cách. Kéo và đẩy dây một vài lần để đảm bảo rằng không còn tình trạng kẹt hoặc rối lên.

Nếu bạn không có kỹ năng và kiến thức cần thiết, hãy đưa xe đến một cơ sở sửa chữa ô tô chuyên nghiệp để sửa chữa dây an toàn. Điều này đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng cách và an toàn.