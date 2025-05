Nguy cơ lũ quét và sạt lở ở 21 tỉnh, thành trên cả nước

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 29/5, ngày 30/5/2025

Đêm qua và hôm nay 29/5, vùng núi và trung du Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 28/5 đến 15h ngày 29/5 có nơi trên 130mm như: Dào San (Lai Châu) 229,9mm; Tam Thanh (Phú Thọ) 209,8mm; Tân Minh (Lạng Sơn) 180,9mm; Yên Bình (Yên Bái) 136,2mm; Giáp Đắc (Hòa Bình) 138,6mm; Vạn Bình (Khánh Hòa) 135,8mm; Tân Thắng (Bình Thuận) 132,3mm; Mỹ Xuân (Bà Rịa-Vũng Tàu) 156,6mm…

Từ chiều tối 29/5 đến sáng sớm 30/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở Bắc Bộ từ 20-50mm, có nơi trên 100mm; Bắc Trung Bộ 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Mưa lớn trút xuống nhiều khu vực trên cả nước, hàng loạt địa phương nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Chiều tối và đêm 29/5, Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn với lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực trên cả nước đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa sau những đợt mưa như trút. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cụ thể:

STT Tỉnh/Thành phố Huyện 1 Lai Châu Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Than Uyên 2 Điện Biên Điện Biên, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, TP Điện Biên Phủ, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Nậm Pồ 3 Lào Cai Bát Xát, TP Lào Cai, thị xã Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Yên 4 Yên Bái Lục Yên, Mù Cang Chải, TP Yên Bái, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Yên Bình 5 Hà Giang Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh 6 Tuyên Quang Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, TP Tuyên Quang, Yên Sơn 7 Phú Thọ Hạ Hoà, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thuỷ, Yên Lập 8 Bắc Kạn Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm, TP Bắc Kạn 9 Thái Nguyên Đại Từ, Định Hóa 10 Cao Bằng Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hà Quảng, Hoà An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, Trùng Khánh 11 Lạng Sơn Bình Gia, Tràng Định 12 Quảng Ngãi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng 13 Bình Định An Lão, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh 14 Phú Yên Đồng Xuân, Phú Hoà, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hoà 15 Đắk Lắk Buôn Đôn, Ea Kar, Krông A Na, Krông Bông, Krông Pắc, Lắk, M'Đrắk 16 Đắk Nông Cư Jút, Đăk Glong, Đắk Mil, Krông Nô, Tuy Đức 17 Lâm Đồng Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà, TP Đà Lạt 18 Quảng Bình Minh Hóa, Tuyên Hóa 19 Quảng Nam Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước 20 Khánh Hoà Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa 21 Kon Tum Đắk Glei, Đắk Hà, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông

Ngoài ra, từ nay đến 30/5, trên sông Thao, sông Lô, các sông nhỏ ở Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông có thể lên mức báo động (BĐ)1 và trên BĐ1. Mực nước hạ lưu các sông lớn còn dưới mức BĐ1.

Từ 30/5, mưa lớn ở các khu vực trên xu hướng giảm.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 29/5, ngày 30/5/2025

Hà Nội đêm và sáng sớm mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, sau mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng sớm mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, sau mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, sau mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm và sáng sớm mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, sau mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Tây Nguyên đêm mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ đêm mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.