Mưa lớn từ Bắc vào Nam, 13 tỉnh nguy cơ lũ quét và sạt lở

Video: Dự báo thời tiết ngày 29/5

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Đêm qua và sáng sớm nay (29/5), khu vực Nam Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng ghi nhận mưa, mưa vừa, rải rác có dông, một số nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 28/5 đến 3h ngày 29/5 có nơi trên 100mm như: Tam Thanh (Phú Thọ) 192,8mm; Giáp Đắc (Hòa Bình) 136,6mm; Tân Minh (Lạng Sơn) 119,2mm; Nậm Giải (Nghệ An) 134,4mm; Vạn Bình (Khánh Hòa) 135,8mm; Mỹ Xuân (Bà Rịa - Vũng Tàu) 149,2mm…

Từ sáng sớm 29/5 đến sáng sớm 30/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục hứng chịu đợt mưa dông diện rộng, một số nơi khả năng xuất hiện mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, một số điểm có thể vượt 180mm trong 24 giờ.

Hôm nay miền Bắc mưa to, nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng nhiều nơi. (Ảnh minh hoạ)

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng bước vào đợt mưa diện rộng, kéo dài từ sáng sớm đến hết đêm 29/5. Tại đây, dự báo mưa vừa, mưa to kèm dông, lượng mưa dao động 30-70mm, có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 120mm.

Đáng lo ngại là nguy cơ xảy ra mưa cục bộ với cường suất lớn vượt ngưỡng 100mm chỉ trong vòng 3 giờ. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cụ thể:

Tỉnh/Thành phố Huyện Lai Châu Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Than Uyên Điện Biên Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo Yên Bái Mù Cang Chải, TP Yên Bái, Trấn Yên, Văn Chấn, Yên Bình Tuyên Quang Hàm Yên, Sơn Dương, TP Tuyên Quang, Yên Sơn Thái Nguyên Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, TP Thái Nguyên Lạng Sơn Bình Gia, Tràng Định, Văn Lãng Thanh Hoá Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân Nghệ An Anh Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Thanh Chương Hà Giang Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Quang Bình, Xín Mần Bắc Kạn Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, TP Bắc Kạn Cao Bằng Hạ Lang, Quảng Hòa, Thạch An Lâm Đồng Bảo Lâm, Cát Tiên, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, TP Bảo Lộc Đồng Nai Định Quán, Tân Phú

Từ 30/5 mưa lớn ở các khu vực trên xu hướng giảm. Tuy nhiên, mưa rào và dông vẫn có thể xảy ra rải rác, đặc biệt vào buổi chiều và tối ở Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ mưa to. Trong khi đó, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ bước vào một chuỗi ngày thời tiết nắng nóng, khô ráo kéo dài từ cuối tháng 5 sang đầu tháng 6.

Từ khoảng 31/5, Bắc Bộ sẽ chuyển sang trạng thái nắng nóng cục bộ, nền nhiệt bắt đầu tăng dần. Nắng nóng sau đó mở rộng phạm vi, cao điểm của đợt nắng nóng sẽ rơi vào các ngày 1-3/6 trước khi khu vực này tái diễn mưa rào và dông rải rác từ đêm 3-5/6.

Tại Bắc và Trung Trung Bộ, từ đêm 30/5 đến ngày 7/6 khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 35°C. Tình trạng khô nóng kết hợp với gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh sẽ tăng nguy cơ cháy rừng và cháy nổ tại khu dân cư, đặc biệt tại các vùng rừng trồng sát khu vực sinh hoạt.

Mặc dù nắng nóng diễn ra phổ biến trong ngày, song vào chiều tối và đêm, một số khu vực vẫn có khả năng xảy ra mưa rào và dông cục bộ, tuy nhiên lượng mưa không lớn.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay, Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C. Hình thái thời tiết này duy trì ở Hà Nội trong ngày 30/5 với nhiệt độ trong ngày dao động 24-29°C.

Ngày 31/5, Hà Nội mưa rào và dông, nền nhiệt ban ngày xu hướng tăng mạnh, cao nhất 33°C, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm cũng tăng lên 26°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Từ 1-3/6, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động 35-37°C, ban đêm nhiệt độ thấp nhất phổ biến 28-29°C. Trong đó, ngày 2/6, khu vực này nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37°C, nhiệt độ cảm nhận của người dân có thể cao hơn 2-4°C phụ thuộc vào bề mặt tiếp xúc.

Từ 4-6/6, mưa rào và dông xuất hiện trở lại ở Hà Nội làm dịu đi cảm giác oi nóng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm về ngưỡng 32-33°C, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm còn 25-26°C.

Ngày 7/6, Hà Nội tạnh ráo, có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày phổ biến 26-33°C.