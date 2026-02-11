Nguồn thân cận với ông Zelensky bác thông tin Ukraine sắp tổ chức bầu cử

Trao đổi với hãng tin RBC-Ukraine, nguồn tin nhấn mạnh: “Chừng nào chưa có bảo đảm an ninh, sẽ không có bất kỳ thông báo nào liên quan đến bầu cử”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho hay Tổng thống Zelensky có thể công bố quyết định vào ngày 24/2 về việc tổ chức bầu cử tổng thống, đồng thời tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về giải pháp cho xung đột Ukraine. Cả hai cuộc bỏ phiếu này có thể diễn ra trước ngày 15/5. Các nguồn tin cho rằng kế hoạch trên được ông Zelensky cân nhắc trong bối cảnh chính quyền Mỹ gây sức ép nhằm thúc đẩy sớm chấm dứt xung đột, có thể ngay trong mùa xuân năm nay.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky chính thức kết thúc vào ngày 20/5/2024, song Kiev chưa tổ chức bầu cử do tình trạng thiết quân luật khiến việc bỏ phiếu bị đình hoãn. Nhà lãnh đạo Ukraine nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tiến hành bầu cử, nhưng nhấn mạnh điều này đòi hỏi phải sửa đổi luật pháp cũng như thiết lập các biện pháp an ninh cần thiết, bao gồm bảo đảm binh sĩ có thể tham gia bỏ phiếu. Ông cũng kêu gọi Quốc hội chuẩn bị các thay đổi pháp lý và đề nghị Mỹ cùng châu Âu hỗ trợ bảo đảm an ninh cho tiến trình bầu cử.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khẳng định nhiệm kỳ của ông Zelensky “đã hết hạn, kéo theo tính chính danh cũng không còn”, và cho rằng “không có thủ thuật nào có thể khôi phục điều đó”. Ông Putin đồng thời cho rằng Nga vẫn tổ chức bầu cử trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt mà không yêu cầu bất kỳ bảo đảm nào.