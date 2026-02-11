Ngoại trưởng Nga tin các bên sắp đạt thỏa thuận cuối cùng về Ukraine

(VTC News) -

Ngày 11/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết: "Tại Alaska, chúng tôi tìm thấy những cách tiếp cận dựa trên sáng kiến ​​và đề xuất của Mỹ, mở đường cho hòa bình. Trên cơ sở đó, tôi tin hoàn toàn có thể nhanh chóng đạt được thỏa thuận hoà bình cuối cùng ở Ukraine".

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Alaska, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff đã đến thăm Moskva và trao một tài liệu cho phía Nga xem xét.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Getty)

"Văn kiện này bao gồm tất cả chủ đề cơ bản và đề xuất giải quyết vấn đề phát sinh trong lĩnh vực liên quan, phù hợp với thực tế trên thực địa, bao gồm cả những vấn đề mà chúng ta đã tạo ra để bảo vệ người Nga khỏi chế độ Đức Quốc xã, khỏi đường lối diệt chủng và mọi thứ liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử, Chính thống giáo Nga", ông Witkoff cho hay.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với phóng viên rằng Mỹ đặt thời hạn tháng 6 cho Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài suốt 4 năm. Ông Zelensky nói thêm, nếu thời hạn tháng 6 không được đáp ứng, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump có thể sẽ gây áp lực lên cả hai bên để đạt được thỏa thuận.

“Người Mỹ đề xuất các bên chấm dứt chiến tranh vào đầu mùa hè này và có thể sẽ gây áp lực lên các bên chính xác theo lịch trình này”, Tổng thống Zelensky nói với các phóng viên hôm 6/2. Bình luận của ông Zelensky được giữ bí mật cho đến sáng 7/2.

Theo nguồn tin AP, ông Zelensky tiết lộ Mỹ đề xuất tổ chức vòng đàm phán ba bên tiếp theo vào tuần tới tại Mỹ lần đầu tiên, có thể là ở Miami.

Vòng đàm phán thứ 2 do Mỹ làm trung gian kết thúc hôm 5/2 tại Abu Dhabi với việc phóng thích 314 tù binh chiến tranh và cam kết sớm nối lại các cuộc thảo luận. Hãng thông tấn Reuters cũng xác nhận Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết cuộc họp ba bên tiếp theo có khả năng sẽ sớm diễn ra tại Mỹ.

Trong khi đó ở trên thực địa, Nga và Ukraine liên tục thực hiện các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng của nhau, gây thiệt hại nặng nề.