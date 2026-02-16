Người Trung Quốc đua nhau mua nhiệt kế thủy ngân trước Tết

(VTC News) -

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hiệu thuốc tại Trung Quốc bất ngờ nhộn nhịp vì một mặt hàng rất quen thuộc: Nhiệt kế thủy ngân.

Tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, giá một chiếc nhiệt kế thủy ngân đã tăng chóng mặt từ khoảng 5 nhân dân tệ (hơn 16.000 đồng) lên tới 30 nhân dân tệ. Nhiều người dân không ngần ngại xếp hàng dài trước các nhà thuốc cộng đồng để mua bằng được vài chiếc.

“Dù đắt mấy tôi cũng phải mua vài cái dự trữ”, chị Wang Hong chia sẻ khi đang chờ đến lượt. Tâm lý lan rộng, khiến không ít chủ hiệu thuốc phải hạn chế mỗi khách chỉ mua tối đa hai chiếc.

Giá nhiệt kế thủy ngân tăng chóng mặt những ngày cận Tết tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh: Pixabay)

Ong Tan Enping, chủ một hiệu thuốc ở Vũ Hán, cho biết lượng khách tăng đột biến khiến nguồn cung nhiệt kế thủy ngân trở nên cạn kiệt chỉ trong vài ngày.

Nhiều người lớn tuổi đặc biệt lo lắng vì đã quen dùng nhiệt kế thủy ngân và xem đây là công cụ đáng tin cậy để theo dõi sức khỏe cho con cháu, nhất là trong dịp Tết khi thời tiết lạnh và nguy cơ ốm vặt cao hơn.

Xu hướng cũng lan rộng trên các nền tảng thương mại điện tử. Nhiều gian hàng lớn trên Tmall hết sạch các loại nhiệt kế giá rẻ chỉ trong một tuần.

“Chúng tôi biết sớm muộn cũng phải từ bỏ nhiệt kế thủy ngân nhưng nhiều người vẫn chưa thể quen với việc thay đổi”, đại diện một chuỗi nhà thuốc lớn ở Trung Quốc giải thích.

Lý do đằng sau cơn sốt này xuất phát từ cam kết quốc tế của Trung Quốc với Công ước Minamata về thủy ngân, được ký kết năm 2013 nhằm giảm dần việc sử dụng kim loại độc hại này. Dù hạn chót để thực thì cam kết trên toàn cầu là năm 2020, Trung Quốc đã kéo dài thời gian chuyển tiếp đến năm 2026 để các nhà sản xuất kịp thích nghi.

Chuyên gia y tế công cộng Su Jing từ Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) nhận định, đây là biện pháp tất yếu, vì thủy ngân khi vỡ có thể giải phóng hơi độc vô hình, gây hại nghiêm trọng cho hệ thần kinh và thận, đồng thời tích tụ lâu dài trong môi trường và chuỗi thức ăn.

Các chuyên gia khác cũng khuyến cáo cách xử lý thủy ngân an toàn khi nhiệt kế vỡ: Thông gió kỹ, đeo găng tay và đem vứt thủy ngân theo đúng quy định phân loại chất thải nguy hại.

Lệnh cấm chỉ áp dụng cho các loại nhiệt kế được sản xuất mới, không cấm bán hàng tồn kho hay sử dụng cá nhân, nên vẫn còn thời gian chuyển tiếp. Tuy nhiên, nhiều người Trung Quốc vẫn lo ngại nguồn cung sẽ sớm cạn kiệt sau Tết.

Thực tế, các bệnh viện lớn ở Trung Quốc đã chuyển sang dùng nhiệt kế điện tử và hồng ngoại từ nhiều năm trước. Tại Bệnh viện số 9 Vũ Hán, trưởng khoa điều dưỡng Wu Yin cho biết quá trình thay thế bắt đầu từ năm nay và mang lại nhiều lợi ích như ghi chép tự động, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.

Các nhà sản xuất thiết bị y tế lớn như Yuyue Medical cũng giảm mạnh tỷ trọng sản phẩm chứa thủy ngân, chuyển hướng sang thiết bị điện tử hiện đại. Các loại nhiệt kế thay thế hiện nay đã được cải tiến đáng kể về độ chính xác nhờ cảm biến và công nghệ calibration tiên tiến, đủ đáp ứng tiêu chuẩn lâm sàng.

Dù vậy, với không ít gia đình Trung Quốc, niềm tin vào chiếc nhiệt kế thủy ngân quen thuộc từ thời ông bà vẫn khó thay đổi chỉ trong ngày một ngày hai, nhất là khi Tết đang đến gần và nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia đình tăng cao.