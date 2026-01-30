Người trẻ cần gì ở một đô thị vệ tinh TP.HCM?

(VTC News) -

Trong nhiều năm, câu chuyện an cư của người trẻ tại TP.HCM luôn xoay quanh một trục quen thuộc: Cố bám trụ trung tâm càng lâu càng tốt. Ở đó có việc làm, có nhịp sống sôi động, có cảm giác “ở giữa thành phố”. Nhưng khi giá nhà liên tục leo thang, còn chất lượng sống ngày càng bị bào mòn bởi kẹt xe, chi phí sinh hoạt và không gian chật hẹp, một sự dịch chuyển âm thầm đã diễn ra.

Người trẻ bắt đầu rời trung tâm, không phải vì buộc phải rời, mà vì chủ động lựa chọn một không gian sống khác.

Dự án chung cư "mọc" dọc Quốc lộ 1K - đô thị vệ tinh mới của TP.HCM.

Anh Minh (29 tuổi), kỹ sư công nghệ đang làm việc tại phường An Khánh (Quận 2 cũ), từng có gần 5 năm thuê nhà tại phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ). Ban đầu, lựa chọn này mang lại sự thuận tiện: Gần nơi làm việc, nhiều dịch vụ, nhiều lựa chọn giải trí. Nhưng theo thời gian, những tiện ích ấy không đủ bù lại sự mệt mỏi của đời sống đô thị dày đặc.

“Giờ tan ca là kẹt xe, cuối tuần muốn ra ngoài thì đông đúc, về đến nhà chỉ đủ chỗ ngủ. Tôi không có không gian cho bản thân, càng không nghĩ tới chuyện lập gia đình ở đó”, anh Minh nói.

Câu chuyện của anh Minh phản ánh một thực tế đang diễn ra phổ biến trong nhóm lao động trẻ tại TP.HCM: Ở trung tâm tiện cho công việc, nhưng ngày càng bất tiện cho cuộc sống.

Theo các khảo sát thị trường bất động sản, nhóm người mua nhà lần đầu hiện nay chủ yếu ở độ tuổi 27 - 35, thu nhập ổn định nhưng không đủ để tiếp cận nhà ở khu trung tâm. Quan trọng hơn, họ cũng không còn đặt “địa chỉ trung tâm” làm ưu tiên tuyệt đối.

Sự dịch chuyển của người trẻ không phải là “bỏ TP.HCM”, mà là tái định nghĩa trung tâm sống. Thay vì cố chen chân vào lõi đô thị cũ, họ tìm đến những khu vực có khả năng trở thành trung tâm sinh hoạt mới.

Ở đó, khoảng cách địa lý không còn là rào cản lớn nhất. Thứ họ cân nhắc là: Thời gian di chuyển thực tế mỗi ngày, hạ tầng kết nối giao thông, mức độ đầy đủ của tiện ích sống, không gian cộng đồng và môi trường sinh hoạt.

Một chuyên gia quy hoạch đô thị nhận định: “Người trẻ ngày nay không đòi hỏi phải sống ở lõi thành phố. Họ cần một nơi mà sau giờ làm, cuộc sống bắt đầu chứ không kết thúc".

Đô thị vệ tinh bước sang giai đoạn mới

Nếu như trước đây, đô thị vệ tinh thường được hiểu đơn giản là nơi giãn dân, thì hiện nay, khái niệm này đã thay đổi đáng kể. Đô thị vệ tinh không còn là nơi để ngủ, mà là nơi để sống.

Vị trí xây dựng dự án Bcons Center City.

Một đô thị vệ tinh đúng nghĩa phải đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, không gian làm việc linh hoạt, dịch vụ thương mại - giải trí, cộng đồng cư dân ổn định. Khi các yếu tố này hội tụ, đô thị vệ tinh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào trung tâm TP.HCM.

Trong bức tranh mở rộng không gian sống của TP.HCM, khu vực phường Đông Hoà (TP Dĩ An, Bình Dương cũ) đang nổi lên như một điểm đến đáng chú ý. Với lợi thế giáp ranh TP.HCM cũ, kết nối trực tiếp với phường Thủ Đức, khu vực này đang thu hút lượng lớn lao động trẻ làm việc tại khu Đông.

Không còn là những khu nhà trọ manh mún, dọc Quốc lộ 1K đoan qua phường Đông Hoà xuất hiện ngày càng nhiều dự án được phát triển theo hướng khu dân cư tích hợp, nơi cư dân có thể giải quyết phần lớn nhu cầu sống trong bán kính đi bộ.

Một dự án được nhắc đến nhiều tại khu vực này là Bcons Center City (thuộc Tập đoàn Bcons). Với mô hình căn hộ kết hợp thương mại - dịch vụ, dự án đang được xem là ví dụ cho cách phát triển “đô thị trong đô thị” tại khu vực giáp ranh TP.HCM.

Điểm đáng chú ý không nằm ở giá bán hay chính sách, mà ở cách các dự án này đặt trọng tâm vào đời sống cư dân, thay vì chỉ cung cấp chỗ ở.

Theo đó, dự án sở hữu lên đến 74 tiện ích (Trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, siêu thị mini, shophouse, hồ bơi vô cực tràn bờ trên không, rooftop garden...), điều này hứa hẹn cư dân tại Bcons Center City sẽ như được sống ngay tại một thành phố thu nhỏ.

Ngoài ra, phải kể đến tiện ích liên kết của Bcons Center City, có thể ví von “một bước chân - ngàn tiện ích” khi nằm sát: Làng Đại học Quốc gia, Bênh viện đại học sức khỏe, Hệ thống trường Bschool cấp 1-2-3, Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, Bến xe Miền Đông mới, Đường Vành đai 3 (hoạt động trong 2026)...

Khu vực TP Thuận An. TP Dĩ An (Bình Dương) cũ đang trở thành những đô thị vệ tinh TP.HCM.

Khác với thế hệ trước, người trẻ ngày nay thực dụng hơn trong lựa chọn nơi an cư. Họ không tìm kiếm sự hào nhoáng, mà tìm sự cân bằng.

Chị Ngọc (27 tuổi, nhân viên marketing) chia sẻ: “Thứ tôi cần là về nhà có chỗ đi bộ, có siêu thị, có quán cà phê, có cộng đồng. Tôi không cần phải giải thích với ai là mình ở quận mấy".

Sự thay đổi trong tư duy này đang tạo ra một lớp cư dân mới cho các đô thị vệ tinh, những người ở thực, sống lâu dài, chứ không phải nhóm đầu cơ ngắn hạn.

Cách dự án Bcons Center City vài trăm mét là cụm Bcons City đã đi vào hoạt động với nhiều tiện ích: Siêu thị, trường học liên cấp...

Các chuyên gia cho rằng, trong 5 - 10 năm tới, mô hình đô thị đa trung tâm sẽ trở thành cấu trúc chủ đạo của TP.HCM. Khi đó, khái niệm “trung tâm” sẽ không còn cố định, mà dịch chuyển theo nơi cư dân chọn để sống.

Và trong sự dịch chuyển đó, những đô thị vệ tinh có khả năng tự vận hành đời sống sẽ trở thành trung tâm sống mới của một thế hệ.