Lễ ăn hỏi của diễn viên Đình Tú và mỹ nhân phim giờ vàng VTV

(VTC News) -

Sáng 30/10, cặp diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng ở Hà Nội. Buổi lễ chỉ có người thân hai bên gia đình cùng một số bạn bè thân thiết nhất với cô dâu, chú rể tham gia. Trong ngày vui, Đình Tú và Ngọc Huyền mặc áo dài trắng đơn giản. Sau đó, Ngọc Huyền thay sang chiếc váy cưới truyền thống.

Trước ngày đón dâu, Đình Tú bày tỏ sự háo hức khi đăng ảnh chụp cùng bộ áo dài sẽ mặc vào lễ vu quy và viết: “Nằm mãi không ngủ được, các bạn chưa cưới các bạn không hiểu được đâu”.

Đình Tú - Ngọc Huyền tổ chức đám hỏi ấm cúng bên gia đình.

Những ngày qua, cặp diễn viên dành thời gian đưa bố mẹ đi chọn áo dài, làm tóc, lên ý tưởng trang trí để chuẩn bị cho dịp trọng đại. Họ thực hiện nhiều bộ ảnh ở Đà Lạt, Hà Nội trước khi tổ chức đám cưới.

Theo Đình Tú tâm sự, ban đầu anh và Ngọc Huyền dự định ra nước ngoài chụp ảnh cưới. Nhưng cả hai sau đó thay đổi và quyết định lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại quê hương.

Sau đám hỏi, vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền sẽ tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 6/11.

Không gian đám hỏi của cặp đôi.

Đình Tú và Ngọc Huyền bén duyên khi đóng chung Đừng nói khi yêu cách đây hai năm. Họ vướng tin đồn yêu đương sau đó một thời gian nhưng luôn giữ im lặng.

Sau thời gian hẹn hò bí mật, Đình Tú thông báo cầu hôn Ngọc Huyền vào tháng 5. Một tháng sau, cặp sao khoe hình ảnh đã đăng ký kết hôn.

Đình Tú sinh năm 1992, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt với loạt phim ăn khách như Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về, Cả một đời ân oán... Nam diễn viên gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, lối diễn tự nhiên và đời tư khá kín tiếng.

Ngọc Huyền, sinh năm 1997 tại Hà Nội, là diễn viên trẻ đang lên của VFC. Sở hữu gương mặt trong trẻo, đậm chất điện ảnh, cô thường được giao những vai diễn nhẹ nhàng, hồn nhiên như trong Những ngày không quên, Mặt nạ gương, Lối nhỏ vào đời, Gara Hạnh phúc, Chúng ta của 8 năm sau, Cha tôi người ở lại...