Người thông minh 5 giây sẽ tìm ra đáp án vua Tiếng Việt này

Nếu giải được câu đố này chắc chắn bạn sẽ thuộc top những người thông minh nhất thế giới.

Câu đố vua Tiếng Việt dưới đây cho trước các từ ngữ: i/ả/m/ã/i/G và yêu cầu bạn phải ghép chúng trở nên có nghĩa.

Người thông minh 5 giây sẽ tìm ra đáp án vua Tiếng Việt này.

Liệu trong vòng 10 giây, bạn có sắp xếp được những chữ cái trên thành từ có nghĩa? Hãy để lại câu trả lời ở box bình luận bên dưới.

Khánh Sơn
