Người phụ nữ ở Quảng Nam cầm đầu đường dây lô đề hơn 50 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 25/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Tam Kỳ, Công an huyện Thăng Bình triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng xã hội dưới hình thức ghi lô đề quy mô hơn 50 tỷ đồng. Đường dây đánh bạc này do Phan Thị Thu Hà (SN 1978, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) cầm đầu.

Phan Thị Thu Hà - người phụ nữ cầm đầu đường dây lô đề. (Ảnh: C.A)

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, rà soát các đối tượng nổi cộm trên địa bàn, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện một số đối tượng có hoạt động sử dụng không gian mạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề cho nhiều người trên địa bàn TP Tam Kỳ và các huyện lân cận.

Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn rất tinh vi: Sử dụng mạng xã hội, sim rác để nhận ghi lô đề, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận chuyển tiền đánh bạc.

Sau thời gian điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Tam Kỳ, Công an huyện Thăng Bình đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng liên quan gồm: Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Lương Tri, Trần Thị Phượng, Trần Thị Ly, Võ Kim Tuấn, Huỳnh Thị Thương, Nguyễn Thị Bé, Phạm Thị Nhạn (cùng trú TP Tam Kỳ) để điều tra, làm rõ hoạt động của đường dây này.

Các đối tượng Tri, Tuấn, Phượng. (Ảnh: C.A)

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2024, các đối tượng lợi dụng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung, miền Bắc để tổ chức ghi đề qua mạng xã hội, tin nhắn SMS, sau đó tổng hợp tịch đề chuyển tới cho Phan Thị Thu Hà nhằm hưởng lợi hoa hồng 5% tổng số tiền trong tịch.

Hà chuyển tiếp các tịch đề đã nhận trong ngày đến đối tượng Nguyễn Lương Tri. Số tiền mỗi ngày Hà nhận, chuyển số lô đề dao động từ 50 đến 100 triệu đồng và hưởng 5% trên tổng số tiền trong tịch chuyển cho Tri.

Từ tháng 6/2024 đến 15/12/2024, tổng số tiền giao dịch của các đối tượng là trên 50 tỷ đồng. Lực lượng công an đã thu giữ 19 điện thoại di động, 46 triệu đồng, hơn 2.000 trang tài liệu trích xuất các giao dịch và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.