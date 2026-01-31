Người phụ nữ mọc thêm bầu ngực thứ ba sau khi sinh con, chuyên gia lý giải

(VTC News) -

Trong những ngày đầu hồi phục tại bệnh viện sau khi sinh con, bà mẹ hai con Jasmine Mamiya (sống tại Mỹ tin rằng mình đã sẵn sàng đối mặt với mọi thay đổi hậu sản của cơ thể, nhưng không hề ngờ tới sự xuất hiện của bầu ngực thứ ba, kèm theo núm vú, ở vị trí ngay dưới nách.

Phát hiện hy hữu này được chuyên gia tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ thông báo sau lần ghé thăm phòng bệnh của Mamiya. Theo lời kể của cô trong video TikTok đang lan truyền, khoảnh khắc ấy khiến cô gần như không tin vào mắt mình.

“Bạn biết đấy, bò, chó con và mèo con đều có một hàng núm vú. Con người chúng ta cũng vậy. Khi đó tôi nghĩ mình chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng trong suốt 2 ngày trước đó, nên nghe tin này còn tưởng là mình đang mơ", Mamiya nhớ lại lời chuyên gia tư vấn.

Điều khiến câu chuyện của Mamiya nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở sự hiếm gặp, mà còn ở cách cô lựa chọn chia sẻ công khai trải nghiệm cá nhân, với mong muốn giúp các phụ nữ khác hiểu rõ hơn về cơ thể của chính mình.

Jasmine Mamiya bất ngờ mọc thêm một bên ngực sau khi sinh con thứ hai và đã chia sẻ toàn bộ chi tiết trên TikTok.

Hormone thai kỳ “đánh thức” mô vú tiềm ẩn

Theo quy trình thông thường, các bà mẹ mới sinh thường được chuyên gia tư vấn ghé thăm để hỗ trợ làm quen với việc cho con bú. Mamiya cũng không phải ngoại lệ. Là người từng cho con đầu lòng bú sữa mẹ suốt một năm rưỡi, cô tin rằng mình đã có đủ kinh nghiệm và khó có điều gì khiến bản thân bất ngờ.

“Tôi nghĩ rằng chẳng còn điều gì y tá nói có thể khiến tôi ngạc nhiên nữa", Mamiya chia sẻ. Thế nhưng, trong lúc trò chuyện, chuyên gia tư vấn đề cập đến việc một số phụ nữ có thể phát triển thêm mô vú trong thai kỳ dọc theo vùng được y học gọi là “đường sữa”.

Theo các bác sỹ, “đường sữa” là một dải mô chạy dọc hai bên cơ thể, từ nách xuống đến háng. Khi còn trong bụng mẹ, tất cả con người đều có cấu trúc này. Tuy nhiên, đa số mô sẽ tiêu biến trước khi sinh. Một số người giữ lại một lượng nhỏ mô dư thừa, tồn tại âm thầm suốt nhiều năm mà không gây ra biểu hiện rõ rệt.

Trong quá trình mang thai, cơ thể người phụ nữ trải qua những biến đổi hormone mạnh mẽ nhằm chuẩn bị cho việc cho con bú. Những hormone này tác động trực tiếp lên các thụ thể trong mô vú. Đáng chú ý, mô vú phụ về mặt sinh học hoàn toàn giống với mô vú thông thường. Vì vậy, khi chịu tác động của hormone, phần mô “ngủ đông” này có thể sưng lên, phát triển và trong một số trường hợp có hình thành cả núm vú phụ.

Thực tế, Mamiya từng nghi ngờ bản thân có mô vú dư thừa khi nhận thấy một mảng mỡ cứng dưới cánh tay không biến mất, dù cân nặng đã ổn định.

“Vùng đó trở nên sẫm màu hơn rất nhiều. Giống như khi mang thai, núm vú và quầng vú thường sẫm màu, thì ở nách tôi cũng có sự thay đổi tương tự. Tôi đã nghĩ: À, chắc là mô vú thừa thôi, mình biết rồi", cô kể.

Khi kiểm tra trực tiếp, chuyên gia tư vấn chỉ cần một cái nhìn là đủ để nhận ra tình trạng không còn đơn giản.

“Bác sỹ nói rất thản nhiên kiểu như: ‘Ừ, bạn có một núm vú thứ ba ở nách đấy’, như thể đó là chuyện dễ thương lắm", Mamiya nói. Trước đó, cô vẫn nghĩ đốm sẫm màu ấy chỉ là một nốt ruồi thịt bình thường. “Việc được thông báo rằng mình có thêm một núm vú ở nách trước cả lần đầu tiên tự đi toilet sau sinh thực sự là một cú sốc", cô hài hước thừa nhận.

Mamiya cho biết phần mô thừa có thể sưng và đau nếu cô không cho con bú thường xuyên.

Sau khi đăng tải video chia sẻ trải nghiệm, câu chuyện của Mamiya nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Chỉ trong vài ngày, video thu hút hơn 3,7 triệu lượt xem. Phần bình luận tràn ngập những phản ứng kinh ngạc, tò mò.

Trong video TikTok tiếp theo, Mamiya cho biết: “Về cơ bản, nó trông giống như một cục u nhỏ, và vùng da xung quanh sẫm màu hơn. Nếu tôi hạ tay xuống thì trông hoàn toàn bình thường".

Mô vú phụ có thể tiết sữa không?

Một trong những câu hỏi được cộng đồng mạng đặt ra nhiều nhất là liệu mô vú thừa này có thể sản sinh sữa hay không. Theo các chuyên gia, câu trả lời là đôi khi có thể. Tuy nhiên, Mamiya khẳng định cô không có ý định kiểm chứng điều đó.

“Nếu bạn nghĩ tôi sẽ dí máy hút sữa vào nách để thử hút sữa thì bạn hoàn toàn điên rồi. Không đời nào", cô nói thẳng. Mamiya giải thích rằng việc kích thích, bao gồm cả hút sữa, có thể khiến mô vú phụ bắt đầu tiết sữa. “Tôi không cố gắng khuyến khích sữa chảy ra từ đó", cô nhấn mạnh.

Dù vậy, cô cũng chia sẻ rằng nếu không cho con bú hoặc hút sữa đều đặn trong thời gian dài, khối mô này có thể bị viêm, sưng lên và gây đau. May mắn thay, việc duy trì lịch cho con bú đều đặn kết hợp chườm đá và chườm nóng đã giúp cô kiểm soát tình trạng này.

Mamiya khẳng định cô không có ý định kiểm chứng bầu ngực thứ 3 có tiết sữa hay không.

Phẫu thuật là lựa chọn gần như duy nhất

Theo Mamiya, ở một số phụ nữ, mô vú thừa có thể teo lại khi hormone thai kỳ giảm dần sau sinh. Tuy nhiên, da bị giãn và mô mỡ dư thừa không phải lúc nào cũng trở về trạng thái ban đầu.

“Tôi e rằng lựa chọn duy nhất của tôi là phải cắt bỏ nó. Sau khi sinh đủ con, tôi có thể sẽ phẫu thuật để loại bỏ phần mô này, vì thực sự không có cách nào khác để xử lý núm vú", cô nói.

Dù vậy, Mamiya vẫn giữ tinh thần lạc quan và không quên pha chút hài hước. Nếu vấn đề hy hữu này đã đến thì cố sẽ chấp nhận thôi.

Dù việc mọc thêm bầu ngực thứ ba không nằm trong “kế hoạch năm 2026”, Mamiya cho rằng đây không phải là điều tồi tệ nhất mà phụ nữ có thể trải qua sau sinh. “Ai mà quan tâm chứ? Bạn có thêm một bên vú thứ ba hay thứ tư thì xét cho cùng, đó vẫn là một trong những thay đổi thể chất ‘dễ chịu’ nhất trước và sau khi sinh con", cô chia sẻ.

Là người thường xuyên đăng tải nội dung về sức khỏe tinh thần và những góc khuất của hành trình làm mẹ, Mamiya cho biết cô đăng video này nhằm làm sáng tỏ những khía cạnh ít được nhắc đến của thai kỳ và hậu sản. Phản hồi từ cộng đồng cho thấy cô đã chạm đúng vào một vấn đề nhạy cảm nhưng phổ biến hơn nhiều người tưởng.

Phần bình luận của các video nhanh chóng biến thành nơi chia sẻ của những bà mẹ từng trải qua những thay đổi cơ thể tương tự. Mamiya thậm chí còn hài hước đặt tên cho cộng đồng này là “Hội chị em của núm vú thứ ba”.

“Với phụ nữ, đặc biệt là các bà mẹ, sự dễ tổn thương của chúng ta chính là sức mạnh. Có rất nhiều điều chưa được nói đến và cũng chưa được nghiên cứu đầy đủ. Việc chia sẻ trải nghiệm một cách trung thực và minh bạch có thể giúp thay đổi điều đó", Mamiya chia sẻ với tờ The Post.

Cô kết luận bằng một thông điệp vừa thực tế vừa hài hước: “Chẳng có trải nghiệm nào mà hàng triệu phụ nữ trước bạn chưa từng trải qua, kể cả chuyện có vú ở nách".