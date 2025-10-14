Người phụ nữ hai lần ‘chết đi sống lại’ tiết lộ điều mình thấy lúc ‘xuất hồn’

(VTC News) -

Deborah Prum (68 tuổi, sống tại bang Virginia, Mỹ) là người hai lần "chết đi sống lại". Trải qua những thời khắc cận tử, cô không còn sợ hãi khi nghĩ đến việc mình sẽ qua đời, và trở nên trân trọng cuộc sống hơn.

Năm 1984, Prum trải nghiệm lần cận tử đầu tiên khi mới 27 tuổi. Cô trở dạ sinh con trai sớm bốn tuần so với dự kiến.

Deborah hồi tưởng: "Đột nhiên, tôi cảm thấy mình đứng ở góc phòng, nhìn thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra trong phòng sinh nở".

Trải nghiệm xuất hồn này không kéo dài lâu, chỉ trong vài phút. Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, cô và con trai đều khỏe mạnh sau ca sinh non.

Deborah Prum từng "chết đi sống lại" hai lần trong đời.

Trải nghiệm cận tử lần thứ hai xảy ra vào mười năm sau, khi cô và chồng gặp tai nạn xe hơi.

Deborah nhớ lại: "Sau vụ tai nạn, tôi thấy mình đang ở trong một không gian màu vàng; cảm giác như bản thân bị thả vào một thùng kem trứng thơm ngọt vậy, không hề có chút đáng sợ. Tôi hoàn toàn được bao bọc bởi ánh sáng vàng quanh mình".

Cô còn nói thêm rằng nơi đó dường như phi thời gian, bản thân không thể biết mình ở trong đó bao lâu, một phút hay một thế kỷ đã trôi qua. Một lúc sau, cô bắt đầu nghe thấy giọng của chồng hoảng loạn la hét bên tai.

"Tôi không cảm thấy có sự gắn bó với hiện tại nữa. Thay vào đó, tôi cảm nhận được bình yên sâu sắc nhất, gần như giống với cảm giác thanh thản từ sâu thẳm bên trong. Ở nơi đấy giống ở nhà hơn bất cứ nơi nào tôi từng sống", Deborah chia sẻ.

Chồng của Deborah kể lại rằng anh thấy cô ngừng thở trong khoảng 3 đến 4 phút. May mắn, cô đã hồi tỉnh lại sau đó.

Sau khi trở lại thực tại, Deborah tin rằng cô đã được một người đàn ông trẻ tuổi giúp đỡ ra khỏi xe; mặc dù chồng cô khẳng định không hề có người nào như vậy.

Sau những trải nghiệm trên, Deborah trở nên quan tâm tới kiến thức tâm linh hơn và không còn sợ chết. Trước đây, cô từng sống trong nỗi sợ một ngày nào đó mình sẽ qua đời trong cô đơn, nhưng nay nỗi sợ ấy đã biến mất.

"Trải nghiệm cận tử giúp tôi hiểu về tính hữu hạn của cuộc sống. Tôi hiếm khi trì hoãn công việc vì biết chắc chắn rằng một ngày nào đó mình sẽ qua đời nên cần sống tốt mỗi ngày", Deborah kết luận.

Những cảm nhận về niềm vui và sự bình yên của Deborah có vẻ trùng khớp với trải nghiệm cận tử của nhiều người khác. Trường hợp tương tự tại Mỹ: Một người nghiện ma túy trở thành tu sĩ sau khi nhìn thấy nơi bình yên trong giờ phút cận tử.

Đến nay, các nhà khoa học vẫn đang bế tắc trong việc lý giải liệu con người có linh hồn hay trải nghiệm sau khi qua đời hay không. Tuy nhiên, qua lời chia sẻ của những nhân chứng từng đối mặt với cái chết, nhiều người rút ra bài học rằng cần trân trọng việc sống mỗi ngày để có cuộc đời tốt đẹp hơn.