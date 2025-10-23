Người phụ nữ bị chó Becgie 30kg cắn rách tay

(VTC News) -

Chiều 22/10, người phụ nữ 63 tuổi, Hưng Yên đang cho ăn thì bị chó nhà giống Becgie Bỉ (nặng khoảng 30 kg) lao vào cắn, trong lúc không có ai giám sát. Bà vùng vẫy thoát ra, được hàng xóm đưa tới trạm y tế sơ cứu rồi chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Anh Tuấn – khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống, bệnh nhân nhập viện với nhiều vết thương sâu ở hai bàn tay, trong đó tay phải bị rách vùng gốc ngón cái; tay trái nhiều vết thương sâu, tổn thương gân và hạn chế vận động các ngón. Kết quả chụp X-quang phát hiện gãy đốt gần ngón thứ tư bàn tay trái.

Bà được đưa lên phòng mổ cấp cứu, làm sạch vết thương, tiêm phòng uốn ván, tiêm huyết thanh kháng dại và bắt đầu vaccine phòng dại.

Người bệnh được tiêm vaccine phòng dại.

Sáng 23/10, phòng tiêm chủng của bệnh viện tiếp nhận thêm hai trường hợp bị chó cắn. Người phụ nữ 54 tuổi, Hà Nội bị chó nhà người quen tấn công khi đi mời đám cưới con trai. Vết thương dài khoảng 1,5 cm ở mu bàn tay phải, may mắn không sâu. Người này được sơ cứu tại trạm y tế xã, sau đó tới bệnh viện tiêm uốn ván và phòng dại.

Người đàn ông 42 tuổi, Vĩnh Hưng, Hà Nội đang làm việc thì hai con chó cảnh ven đường lao vào cắn bắp chân phải (vùng ống đồng). Dù chỉ cắn qua lớp quần bảo hộ, gây bầm tím và chảy máu, anh cũng được đưa tới bệnh viện và tiêm đầy đủ.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyên Huyền - Giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch của bệnh viện cảnh báo: “Mọi trường hợp bị chó, mèo hoặc động vật cắn đều cần được xử trí y tế ngay. Trước hết phải rửa sạch vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục, sau đó tới cơ sở y tế để tiêm phòng uốn ván và vaccine dại. Bệnh dại hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nếu phát bệnh thì tỷ lệ tử vong gần như 100%”.

Đối với người nuôi chó, mèo, bác sĩ Huyền lưu ý cần chủ động tiêm phòng dại đầy đủ cho vật nuôi và tiêm nhắc định kỳ theo hướng dẫn của cơ quan thú y; không thả rông chó ở nơi công cộng; khi đưa chó ra ngoài phải đeo rọ mõm và có người dẫn dắt; tuyệt đối không để trẻ nhỏ hoặc người già tiếp xúc gần với chó khi không có người trông giữ.

Nếu thú nuôi có biểu hiện bất thường như sùi bọt mép, hung dữ, bỏ ăn hoặc chết đột ngột, bạn cần báo ngay cơ quan thú y và theo dõi con vật để xử trí kịp thời. Ngay cả với chó nhà nuôi lâu năm, vốn tưởng hiền lành, vẫn có thể mang virus dại nếu chưa được tiêm phòng hoặc từng tiếp xúc với nguồn bệnh.