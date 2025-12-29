Người mẫu Lý Công Chiều gãy xương sườn, dập phổi sau vụ lật xe ở Lào Cai

Sáng 27/12, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km35 đường nối Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Chiếc xe khách 29 chỗ gặp nạn khi đang chở đoàn 18 thành viên thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh thuộc Trường mầm non Họa Mi để trao quà cuối năm.

Khi xuống đoạn dốc cao với khúc cua chữ S hiểm trở, xe đột ngột mất phanh, lao vào hộ lan rồi lật ngửa khiến 9 người tử vong, 9 người khác bị thương nặng.

Người mẫu Lý Công Chiều. (Ảnh: FBNV)

Trong số các nạn nhân bị thương là người mẫu Lý Công Chiều, sinh năm 1996. Anh từng tham gia chương trình The Next Gentleman. Ngay sau tai nạn, anh được sơ cứu khẩn cấp tại chỗ và được chuyển về Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Thông tin từ bệnh viện cho biết Lý Công Chiều chịu đa chấn thương phức tạp: chấn thương ngực kín kèm gãy nhiều xương sườn, tràn máu - tràn khí màng phổi, đụng dập phổi hai bên, chấn thương cột sống và gãy nhiều đốt cột sống cùng vết thương tầng sinh môn. Các bác sĩ đã kịp thời dẫn lưu màng phổi, phẫu thuật cấp cứu xử trí vết thương phức tạp và đặt nội khí quản hỗ trợ thở máy, đồng thời tiến hành hồi sức tích cực.

Ngày 29/12, thông tin mới nhất từ ông Phạm Duy Khánh - CEO công ty Five6 Entertainment - cho biết Lý Công Chiều đã trải qua ca phẫu thuật thành công và vượt qua giai đoạn nguy kịch. Hiện anh đang trong quá trình theo dõi hồi phục tại bệnh viện. Lý Công Chiều đang nằm ở phòng hồi sức, những lúc tỉnh chỉ nói được 1-2 câu rất yếu ớt.

Thông tin của bệnh viện về trường hợp của Lý Công Chiều. (Ảnh: Bệnh viện Việt Đức)

Ông Phạm Duy Khánh chia sẻ thêm với VietNamNet gia đình Lý Công Chiều đang lo lắng trước tai nạn đột ngột của người thân. Các bác sĩ nhận định mức độ chấn thương của nam người mẫu quá nặng có thể khiến quá trình hồi phục kéo dài và khó khăn, ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận động cũng như sinh hoạt thường ngày của Lý Công Chiều.