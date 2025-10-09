Con gái danh ca Cẩm Vân từng liệt tứ chi sau tai nạn, giờ ra sao?

(VTC News) -

CeCe Trương sinh năm 1998, tên thật là Trương Hoàng Vân Khánh. Cô là con gái út của nghệ sĩ Khắc Triệu - Cẩm Vân. Sau khi tốt nghiệp ĐH Kinh tế tại ERC Institute, CeCe nhận thấy bản thân đam mê mạnh mẽ với nghệ thuật nên quyết định rèn luyện để theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp.

Năm 2015, khi vợ chồng Cẩm Vân - Khắc Triệu đang ở Việt Nam, hai con gái bị vướng vào một tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Mỹ. Con gái lớn Susu chịu chấn thương nhẹ, còn CeCe chịu đa chấn thương nghiêm trọng phần đầu, cổ, bị dập phổi và gãy đốt sống làm liệt cả tứ chi.

CeCe Trương là cô con gái theo nghệ thuật của Cẩm Vân - Khắc Triệu.

CeCe Trương nói tai nạn đến như cú sốc đầu đời. Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra đam mê lớn nhất là âm nhạc. Cô không sợ bản thân sẽ chấn thương hay liệt thế nào mà chỉ lo ngại phổi bị tác động không hát được nữa. Sau lần tai nạn ấy, nữ ca sĩ thấy mình quyết đoán và biết yêu thương bản thân hơn.

Sau khi được chữa khỏi, CeCe Trương quyết định trở về Việt Nam sinh sống cùng gia đình. Trở về nước, cô cùng bố mẹ tham gia biểu diễn ở các phòng trà, chương trình lớn. Do tiếp cận với âm nhạc từ bé, CeCe Trương có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt cùng giọng hát được bố mẹ tập luyện mỗi ngày.

Theo đuổi ca hát từ năm 2020, CeCe Trương ngày càng khẳng định được vị trí riêng. Ở tuổi 27, nữ ca sĩ phát hành EP đầu tay mang tên Những đường cong thẳng hàng. Đây là dự án đánh dấu thay đổi mạnh mẽ của nữ ca sĩ từ hình ảnh đến âm nhạc - mái tóc được duỗi thẳng và những sáng tác chất chứa tâm sự.

Thông qua âm nhạc, CeCe Trương muốn truyền tải thông điệp xuyên suốt đó là: Tình yêu có thể đổi thay, nhưng từ nỗi đau, con người vẫn có thể tìm thấy sự mạnh mẽ và tự do.

CeCe Trương xinh đẹp ở tuổi 27.

EP đầu tay gồm 4 ca khúc, trong đó 3 bài do CeCe Trương tự sáng tác dựa trên những trải nghiệm thật. Đó không chỉ là câu chuyện tình cảm mà còn là những đấu tranh nội tâm mà cô phải đối diện trong giai đoạn trưởng thành.

Nhớ về khoảng thời gian khó khăn trong quá khứ, nữ nghệ sĩ thừa nhận có những ngày kiệt sức đến mức ngất xỉu, có những khoảnh khắc tưởng như không còn đủ năng lượng để tiếp tục và phải nhờ đến sự hỗ trợ y tế để vượt qua tình trạng trầm cảm.

"Thời điểm đó thật khủng khiếp nhưng cũng chính trong khoảng tối ấy, âm nhạc lại một lần nữa trở thành điểm tựa, trở thành nơi để tôi bày tỏ, giải tỏa và tìm lại chính mình. Tôi bắt đầu viết lời, viết nhạc như một cách tự trò chuyện với bản thân. Đây không phải là sản phẩm chạy theo một xu hướng nào, mà là kết quả của sự đối diện chân thành với chính mình”, ái nữ Cẩm Vân tâm sự.

Tự tay sáng tác, viết lời và tham gia vào quá trình làm nhạc, CeCe Trương muốn âm nhạc của mình sẽ chạm đến trái tim của những bạn trẻ, giúp xoa dịu phần nào tổn thương trong cảm xúc và thoát ra khỏi những nghịch cảnh mà mỗi người đang đối mặt.

Nữ ca sĩ hạnh phúc khi luôn có bố mẹ sát cánh.

Dù theo đuổi âm nhạc, CeCe thẳng thắn bày tỏ cô không muốn phụ thuộc bố mẹ. Cô không lấy bố mẹ làm bệ đỡ cho bản thân mà muốn phải tự đi bằng khả năng và sức lực của chính mình. Nữ ca sĩ luôn cố gắng để khán giả nhìn nhận là CeCe Trương thay vì danh xưng "con gái Cẩm Vân".

Trong thời gian sắp tới, CeCe Trương sẽ tiếp tục hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ trẻ độc lập, luôn sống thật với cảm xúc của mình và coi âm nhạc như một cuốn nhật ký cảm xúc để chia sẻ và trưởng thành cùng khán giả.