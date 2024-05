Người lao động nghèo oằn mình mưu sinh dưới trời nắng nóng như đổ lửa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 10/5, thời tiết tại Đà Nẵng nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Tuy nhiên, ghi nhận của PV, nhiệt độ ngoài trời lúc 11h có cảm giác như 40 độ C, hơi nóng từ mặt đường phả lên hầm hập.