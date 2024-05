Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 9/5: Ngày nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi

(VTC News) -

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết TP.HCM ngày 9/5 có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết TP.HCM hôm nay 9/5, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. (Ảnh minh họa)

Nhiệt độ trong khoảng 34-36 độ C, độ ẩm tương đối phổ biến 60-65%, mật độ mây trung bình 82-96%.

Hướng gió Đông Nam đến Đông đạt vận tốc 13 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 30-33 km/h.

Dự báo chỉ số UV: Chỉ số UV tại các quận, huyện của TP.HCM sẽ ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao (8).

Thời tiết TP.HCM về đêm trời oi bức, nhiều mây. Nhiệt độ dao động trong khoảng 28-29 độ C, ít thay đổi so với đêm trước đó. Độ ẩm trung bình phổ biến 78-86%, mật độ mây 47-90%.

Hướng gió Đông Nam đến Đông Đông Nam đạt vận tốc 11-15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 19-20 km/h.

Thời tiết tại một số tỉnh Nam Bộ ngày 9/5

Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng 33 độ C - 37 độ C.

Cụ thể, TP Phú Quốc 33 độ C, TP Cà Mau 34 độ C, TP Bạc Liêu 34 độ C, TP Cần Thơ 35 độ C, TP Châu Đốc 36 độ C, TP.HCM 36 độ C, TP Thủ Dầu Một 36 độ C, TP Tây ninh 36 độ C, TP Vĩnh Long 37 độ C, huyện Đồng Phú 37 độ C và TP Biên Hoà 37 độ C.

Thời tiết về chiều tối 9/5, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 9/5

Hà Nội mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Quảng Nam tới Khánh Hòa có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.