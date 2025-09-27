Tin nóng

Người Hà Tĩnh tất bật gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 10

Thứ Bảy, 27/09/2025 20:59:28 +07:00

(VTC News) - Tàu thuyền vội vã tìm nơi trú ẩn, người dân Hà Tĩnh tất bật chằng chống nhà cửa trước khi bão số 10 với sức gió giật cấp 15 đổ bộ.

Người Hà Tĩnh tất bật gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 10 - 1

Chiều 27/9, vùng biển Hà Tĩnh sóng lớn, gió giật mạnh khi bão số 10 tiến sát đất liền. Nhiều tàu đánh cá sau nhiều ngày ra khơi nối đuôi nhau trở về bến để tránh trú.

Người Hà Tĩnh tất bật gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 10 - 2

Trên bãi biển Thiên Cầm, hàng chục ngư dân vội vàng kéo lưới, neo và gia cố tàu trước khi rút lên bờ tìm nơi an toàn.

Người Hà Tĩnh tất bật gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 10 - 3

Người Hà Tĩnh tất bật gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 10 - 4

Không chỉ ngư dân, các hộ kinh doanh và người dân ven biển cũng tất bật thu dọn đồ đạc.

Người Hà Tĩnh tất bật gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 10 - 5

Các nhà hàng hải sản và quán ăn dọc tuyến du lịch Thiên Cầm đồng loạt đóng cửa, nhiều gia đình huy động người thân chuyển bàn ghế, tủ lạnh và bếp núc lên khu vực cao hơn.

Người Hà Tĩnh tất bật gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 10 - 6

Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt người dân, bởi chỉ hơn một tháng trước họ vừa hứng chịu bão số 5 với nhiều thiệt hại chưa kịp khắc phục.

Người Hà Tĩnh tất bật gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 10 - 7

"Bão số 5 vừa làm hỏng mái và cuốn trôi nhiều vật dụng, gia đình tôi phải vay mượn mới sửa tạm được. Giờ lại nghe tin bão số 10 mạnh hơn đang đến, coi như bao công sức lại mất hết. Chúng tôi thực sự lo lắng”, một người dân ở xã Thiên Cầm chia sẻ.

Người Hà Tĩnh tất bật gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 10 - 8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 18h ngày 27/9, bão số 10 ở vị trí khoảng 15,6° Vĩ Bắc, 112,5° Kinh Đông, cách Đà Nẵng 460 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12, giật cấp 15, di chuyển với tốc độ 30 km/h theo hướng Tây Tây Bắc. Dự báo bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp Bắc và Trung Trung Bộ, trong đó Hà Tĩnh chịu tác động mạnh.

Người Hà Tĩnh tất bật gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 10 - 9

Rút kinh nghiệm từ bão số 5, người dân triển khai công tác phòng chống bão khẩn trương hơn. Nhiều gia đình chủ động gia cố mái nhà, cửa sổ, tích trữ lương thực, nước sạch và chuẩn bị phương án sơ tán.

Người Hà Tĩnh tất bật gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 10 - 10

Hệ thống chính quyền cơ sở cũng thường xuyên phát loa thông báo, nhắc nhở bà con tuyệt đối không được chủ quan.

Người Hà Tĩnh tất bật gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 10 - 11

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để người dân lưu trú trên tàu thuyền, chòi canh nuôi trồng thủy sản hay các khu vực ven biển nguy hiểm khi bão áp sát. Đồng thời, lực lượng chức năng được bố trí kiểm tra, rà soát phương án sơ tán, sẵn sàng đưa người dân đến nơi an toàn bất cứ lúc nào.

Viên Minh - Hoàng Hà
