Người Hà Nội mang đào quất đi tảo mộ, mời gia tiên về ăn Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhiều gia đình về các nghĩa trang tảo mộ, sửa sang phần mộ và làm lễ mời ông bà tổ tiên về đón Tết cùng con cháu.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ), dịp cuối tuần, nhiều người chủ động thu xếp công việc, dành thời gian về đây để tảo mộ người thân.
Từ sáng sớm, dòng xe nối nhau từ Hà Nội di chuyển quãng đường hàng chục km. Trên tay mỗi người là những mâm lễ giản dị gồm hoa tươi, cành đào, cây quất nhỏ, tiền lễ… được chuẩn bị cẩn thận.
Tảo mộ dịp cuối năm thường diễn ra trong khoảng từ ngày 10 đến 30 tháng Chạp. Đây là phong tục lâu đời của người Việt, thể hiện lòng hiếu kính, sự biết ơn của con cháu với ông bà, tổ tiên; đồng thời mang ý nghĩa tâm linh là mời những người đã khuất trở về sum họp, đón Tết cùng gia đình.
Cẩn thận sắp xếp lại lọ hoa đặt trước phần mộ người thân, bà Hoàng Hồng (56 tuổi, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, gia đình bà thường đi tảo mộ từ rất sớm trước Tết. Để kịp có mặt tại nghĩa trang vào buổi sáng, từ ngày hôm trước bà đã dành thời gian chuẩn bị lễ vật, lựa chọn hoa và trái cây.
Theo bà Hồng, việc tảo mộ dịp cuối năm trở thành thói quen của gia đình nhiều năm nay. “Tảo mộ là dịp để con cháu tưởng nhớ ông bà, tổ tiên và cầu mong sự che chở cho gia đình trong năm mới. Vì vậy, trước Tết, gia đình tôi luôn thu xếp lên đây thắp hương, mời ông bà về sum họp cùng con cháu”, bà Hồng nói.
Điều bà mong mỏi nhất sau nghi lễ tảo mộ là các thành viên trong gia đình được mạnh khỏe, cuộc sống ổn định và mọi việc trong năm mới diễn ra thuận lợi.
Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Hồng Mai (68 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) lại mang đến mộ chồng những trang nhật ký đã viết suốt nhiều năm qua. “Ngày nào tôi cũng ghi lại vài dòng về cuộc sống hằng ngày, coi như kể chuyện cho ông ấy nghe”, bà Mai chia sẻ.
Theo bà Mai, việc viết nhật ký giúp bà cân bằng tinh thần sau khi chồng qua đời. “Viết xong là thấy lòng dịu lại, dễ bước tiếp hơn”, bà nói.
Những ngày giáp Tết, khi nhiều gia đình tất bật chuẩn bị sum họp, với không ít người, nghĩa trang là nơi họ tìm về để bày tỏ sự thương nhớ, giữ trọn đạo hiếu với những người đã khuất.
Những cành đào, mâm lễ được sắp đặt ngay ngắn trước phần mộ không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn là cách người sống gửi gắm tình cảm, mong một năm mới bình an, trọn vẹn cho cả người ở lại và người đã đi xa.
Bình luận