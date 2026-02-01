Người Hà Nội mang đào quất đi tảo mộ, mời gia tiên về ăn Tết

Theo bà Hồng, việc tảo mộ dịp cuối năm trở thành thói quen của gia đình nhiều năm nay. “Tảo mộ là dịp để con cháu tưởng nhớ ông bà, tổ tiên và cầu mong sự che chở cho gia đình trong năm mới. Vì vậy, trước Tết, gia đình tôi luôn thu xếp lên đây thắp hương, mời ông bà về sum họp cùng con cháu”, bà Hồng nói.