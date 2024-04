Người dùng lại than phiền Galaxy S23 series lỗi sau cập nhật One UI 6.1

(VTC News) -

Phiên bản cập nhật One UI 6.1 thực tế đã khắc phục được phần nào hiện tượng bóng mờ (burn-in) trên màn hình loạt smartphone thuộc Galaxy S23 series của Samsung, nhưng lại đang mang tới nhiều rắc rối mới cho người dùng. Sau khi nâng cấp, nhiều chủ máy cho biết tốc độ sạc bị làm chậm hơn, cảm biến vân tay không hoạt động và mới nhất là "đơ cảm ứng".

Theo trang Phone Arena, màn hình cảm ứng của Galaxy S23 series không phản hồi với thao tác chạm tay của người dùng từ sau khi cập nhật One UI 6.1.

Một số người đang sở hữu máy cho biết màn hình chỉ nhận thao tác từ bút S Pen (đối với Galaxy S23 Ultra). Những báo cáo về lỗi xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang cộng đồng người dùng của Samsung cũng như mạng xã hội Facebook, Reddit...

Người dùng được khuyên chưa nên cập nhật Galaxy S23 series lên One UI 6.1 ở thời điểm này để tránh lỗi phát sinh trên máy.

Cũng cần lưu ý rằng trong vài trường hợp, thiết bị dính lỗi đã thay thế màn hình. Nhưng vẫn chưa có lời giải nào cho hiện tượng màn hình không nhận thao tác chạm khi tiếp xúc với ngón tay mà chỉ hoạt động được với bút S Pen.

Phương pháp "chữa bách bệnh" truyền thống là khởi động lại máy, thậm chí khôi phục cài đặt cũng không còn hiệu nghiệm trong lần này. Khi không thể can thiệp vào phần cứng, lựa chọn duy nhất của người dùng lúc này là hạ cấp hệ điều hành để đưa máy về phiên bản One UI trước đó. Biện pháp này đang tỏ ra hữu hiệu khi những người cài đặt lại One UI 6.0 cho biết màn hình đã hoạt động trở lại bình thường.

Hiện Samsung chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào liên quan đến vấn đề trên và cũng chưa thừa nhận bất kỳ sự cố nào liên quan đến bản cập nhật One UI 6.1. Tuy nhiên, với hàng loạt báo cáo liên tục xuất hiện gần đây, nhà sản xuất smartphone Hàn Quốc có thể không giữ im lặng được lâu.

Trong lúc chờ đợi thông tin chính thức từ Samsung, người dùng các thiết bị thuộc dòng Galaxy S23 (S23 thường, S23 Plus, S23 Ultra) được khuyến cáo không nên cập nhật máy lên One UI 6.1 nếu thiết bị vẫn đang ở phiên bản trước đó nhằm tránh lỗi. Việc nâng cấp phiên bản hệ điều hành và giao diện chỉ nên thực hiện khi có thông tin xác nhận từ cộng đồng người dùng hoặc hãng về việc đã xử lý các vấn đề phát sinh.

Hiện chưa rõ vì sao hàng loạt lỗi như vậy có thể vượt qua được quá trình chạy thử nghiệm cũng như khâu kiểm tra chất lượng của Samsung.