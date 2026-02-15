Người dân TP.HCM đỏ lửa nấu bánh chưng xuyên đêm, giữ hương vị Tết

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đêm 27 Tết (14/2), không khí xuân len lỏi khắp các con hẻm, khu dân cư tại TP.HCM khi nhiều gia đình tất bật chuẩn bị nấu bánh chưng, bánh tét.
Từ chiều, các thành viên đã cùng nhau rửa lá, đãi nếp, nấu đậu, ướp thịt, chuẩn bị nguyên liệu cho mẻ bánh cuối năm.
Khi màn đêm buông xuống, những bếp lửa bắt đầu đỏ rực. Khói bếp quyện hương nếp mới lan tỏa khắp không gian, tạo nên khung cảnh ấm cúng, gợi nhớ hương vị Tết truyền thống giữa lòng đô thị hiện đại.
Tại phường Tân Sơn Nhất, gia đình ông Huỳnh Văn Phú quây quần bên nồi bánh từ đầu tối. Người châm thêm củi, người kiểm tra mực nước, người khác tranh thủ nghỉ ngơi nhưng vẫn thay nhau canh lửa xuyên đêm. Dù vất vả nhưng ai cũng háo hức bởi đây là khoảnh khắc sum họp hiếm hoi sau một năm bận rộn.
Khoảng 2h, khi nước trong nồi vơi dần, ông Phú cẩn thận dùng đòn tre vớt từng đòn bánh tét còn nóng hổi, khói nghi ngút bay lên trong đêm khuya. Những đòn bánh được ông xếp ngay ngắn trên tấm ván, hương nếp chín lan tỏa, hòa cùng ánh lửa bập bùng, tạo nên khoảnh khắc ấm cúng, báo hiệu mùa xuân đang về rất gần.
Không xa đó, trên vỉa hè đường Hoàng Sa, ông Thái Quang Luân (68 tuổi) cũng miệt mài bên nồi bánh, gìn giữ phong tục đã theo ông suốt gần nửa thế kỷ. Từ năm 1977, khi rời Huế vào TP.HCM lập nghiệp, ông mang theo hương vị Tết quê nhà, duy trì bếp lửa mỗi độ xuân về trong căn nhà nhỏ bên dòng kênh.
Trên đường Chánh Sắt, phường Tân Bình, hơn 20 năm nay, cứ mỗi dịp cuối năm, ông Lương Ngọc Oánh (73 tuổi) lại tất bật gói khoảng 60 đòn bánh tét. Với ông, đây không chỉ là công việc quen thuộc mà còn là cách gửi gắm tình cảm, chuẩn bị những món quà đậm hương vị Tết để biếu tặng người thân, chia sẻ niềm vui đoàn viên khi xuân về.
Năm nay, ông cùng con trai nhóm lửa từ trưa, kiên trì canh nồi bánh suốt nhiều giờ liền. Đến khoảng 1h sáng, khi bánh chín, hai cha con mới vớt từng đòn bánh còn nóng hổi, khói nghi ngút trong đêm, khép lại một ngày tất bật nhưng đong đầy không khí Tết.
Tại phường Gia Định, gia đình ông Trần Anh Tuấn bắt đầu nhóm bếp từ chiều 27 tháng Chạp, chuẩn bị cho mẻ bánh tét đón Tết. Hơn chục đòn bánh được nấu liên tục trong 30 - 40 giờ, lửa luôn đỏ rực suốt ngày đêm.
Những nồi bánh chưng, bánh tét nghi ngút khói, được nấu cả đêm xuất hiện ở nhiều con hẻm tại TP.HCM, khi thời khắc bước sang Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chỉ còn tính bằng ngày. Ánh lửa bập bùng, khói bếp quyện hương nếp mới không chỉ báo hiệu mùa xuân cận kề mà còn gợi lên không khí sum vầy, ấm áp giữa lòng thành phố.
