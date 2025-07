Người dân tháo dỡ 'chuồng cọp' sau vụ cháy làm 8 người tử vong

(VTC News) -

Ngày 8/7, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa chung cư Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM) để phục vụ điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nghiêm trọng. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 6/7 đã khiến 8 người trong hai gia đình sống ở tầng trệt thiệt mạng, gây chấn động dư luận.

Sau vụ cháy khiến 8 người thiệt mạng tại chung cư Độc Lập, người dân bắt đầu tháo dỡ các "chuồng cọp" để đảm bảo an toàn PCCC.

Sau vụ việc, nhiều cư dân trong chung cư đã chủ động tháo dỡ các hạng mục cơi nới trái phép nhằm phòng ngừa rủi ro. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều hộ dân đã thuê thợ đến cắt bỏ các khung sắt kiên cố, thường gọi là “chuồng cọp”, lắp bên ngoài ban công các tầng. Đồng thời, các công trình lấn chiếm hành lang chung cư như mái che, cửa cuốn, vách ngăn cũng được tháo dỡ.

Những hạng mục này trước đây thường được người dân tận dụng làm nơi chứa vật dụng, đậu xe hoặc mở rộng diện tích sinh hoạt. Tuy nhiên, trên thực tế "chuồng cọp" cũng là nơi cản trở lối thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ.

Nhiều hộ dân đã thuê thợ đến cắt bỏ các khung sắt kiên cố.

Theo cư dân sống tại chung cư, sau sự việc đau lòng làm 8 người thiệt mạng, họ nhận được thông báo từ chính quyền yêu cầu chấm dứt tình trạng lấn chiếm không gian chung, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

“Hôm xảy ra cháy, lực lượng cứu hỏa không thể tiếp cận từ một hướng do vướng mái hiên lấn ra từ một căn nhà. Sáng nay, gia đình đó đã cho tháo dỡ phần che chắn này”, ông Hoàng, một cư dân tại chung cư Độc Lập nói.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Phú Thọ Hòa cho biết, chính quyền đã yêu cầu các hộ dân tháo dỡ toàn bộ công trình lấn chiếm trong ngày 8/7. Riêng các “chuồng cọp” trên ban công cũng nằm trong diện bắt buộc tháo dỡ để đảm bảo lối thoát hiểm thông thoáng. Bên cạnh đó, địa phương cũng đang rà soát và lập danh sách để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đoàn lãnh đạo TP.HCM đến viếng các nạn nhân trong vụ cháy.

Liên quan đến vụ việc, Theo Cơ quan điều tra Công an TP.HCM, nguyên nhân cháy bước đầu xác định do đường dây dẫn điện cung cấp cho các thiết bị tiêu thụ điện trong căn hộ 0.20 tại tầng trệt của chung cư (do chủ căn hộ tự đấu nối) bị chạm chập điện gây cháy ở phía trước căn hộ này và căn hộ liền kề 0.19.

Ngoài ra, tại ban công các căn hộ của chung cư này cũng xảy ra tình trạng cơi nới, lắp đặt các "chuồng cọp" chặn lối thoát hiểm của người dân qua ban công.

Mặc dù lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ của Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt kịp thời khống chế đám cháy và giải cứu được một số người dân mắc kẹt ở các căn hộ khác, nhưng do 2 căn hộ này chỉ có lối thoát duy nhất ở phía trước đang bị cháy nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

Thời điểm lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ khống chế được đám cháy, tiếp cận được bên trong đưa người ra ngoài thì các nạn nhân đã tử vong.

Theo Cơ quan điều tra Công an TP.HCM, nguyên nhân cháy bước đầu xác định do đường dây dẫn điện.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tự ý đấu nối nguồn điện không đảm bảo an toàn; sử dụng các thiết bị điện, dây dẫn điện rõ nguồn gốc, đảm bảo phù hợp với công suất, tránh trường hợp quá tải gây mất an toàn điện. Người dân cần thường xuyên kiểm tra các dây dẫn điện cung cấp nguồn điện cho các thiết bị điện đã sử dụng trong thời gian dài có đảm bảo an toàn hay không để có biện pháp thay thế phù hợp.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo, người dân khi thiết kế, thi công các công trình nhà ở phải đúng quy định về an toàn PCCC, đảm bảo có lối thoát hiểm khi sự cố xảy ra. Mọi hành vi vi phạm quy định về PCCC sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, VTC News đưa tin, khoảng 22h ngày 6/7 vụ cháy xảy ra tại tại tầng trệt cư xá Độc Lập. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, phát ra nhiều tiếng nổ lớn, bao trùm khu vực để xe.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07) đã huy động hơn 10 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, do cửa sắt kiên cố ở tầng trệt và khói dày đặc, công tác tiếp cận và cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến rạng sáng 7/7, cơ quan chức năng xác nhận có 8 người thiệt mạng trong vụ cháy, trong đó có 2 trẻ em.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có mặt tại hiện trường vụ việc. Tại đây, lãnh đạo thành phố chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, chia sẻ mất mát với thân nhân các nạn nhân.