Người dân tất bật chằng chống nhà cửa, đưa tàu lên bờ, gặt lúa 'chạy' bão số 13

Thông tin từ Cục Khí tượng thuỷ văn, sáng 5/11, bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Palawan của Philippines và đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa của Biển Đông, trở thành cơn bão số 13, cường độ cấp 13, giật cấp 16. Từ chiều tối 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15. Thời gian gió mạnh nhất từ tối 6/11 đến sáng 7/11.