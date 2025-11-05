Người dân tất bật chằng chống nhà cửa, đưa tàu lên bờ, gặt lúa 'chạy' bão số 13

Đồn Biên phòng La Êê giúp dân gặt lúa
Thông tin từ Cục Khí tượng thuỷ văn, sáng 5/11, bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Palawan của Philippines và đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa của Biển Đông, trở thành cơn bão số 13, cường độ cấp 13, giật cấp 16. Từ chiều tối 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15. Thời gian gió mạnh nhất từ tối 6/11 đến sáng 7/11.
Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) là một trong những vùng chịu tác động gió bão nguy hiểm đầu tiên và mạnh nhất của bão số 13. Gió bão số 13 tại khu vực đặc khu Lý Sơn có thể đạt cấp 12, thậm chí cao hơn và giật cấp 14-15.
Từ sáng nay (5/11), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng biên phòng đóng trên địa bàn đặc khu Lý Sơn đã có mặt tại các nhà dân trên đảo để hỗ trợ chằng chống nhà cửa trước khi bão số 13 đổ bộ.
Công tác chằng chống nhà cửa giúp bà con ở đặc khu Lý Sơn đang được triển khai một cách khẩn trương.
Chính quyền đặc khu Lý Sơn đang khẩn trương kiểm tra, gia cố nhà cửa, trụ sở, trường học, trạm y tế, hệ thống điện, thông tin liên lạc, cắt tỉa cây xanh. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, lương thực, thuốc men sẵn sàng cho công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
Tại Đà Nẵng, trước thềm bão số 13 đổ bộ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà triển khai cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh tại Trường Mẫu giáo Bình Minh, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và các hộ dân trên địa bàn thôn Xuân Trung, xã Núi Thành.
Lực lượng biên phòng gia cố mái trường học bằng cách cho nước vào các túi bóng.
Lực lượng Đồn Biên phòng La Êê phối hợp Hội Phụ nữ xã La Êê tập trung giúp dân gặt lúa rẫy tại thôn Pa Lan và Pờ Oi (xã La Êê) để "chạy" bão số 13.
Cũng trong sáng nay, Đồn Biên phòng Sơn Trà giúp ngư dân dân đưa tàu thuyền lên bờ trú bão.
Tàu thuyền được cẩu lên bờ để đưa đến vị trí tránh trú an toàn.
