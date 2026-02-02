Người dân tấp nập mua lễ cúng rằm cuối năm, hàng quán ở phủ Tây Hồ hốt bạc

Chị Mai Hoa, chủ một sạp hàng lớn ở phủ Tây Hồ cho biết: "Nắm bắt tâm lý khách muốn nhanh gọn, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hàng trăm mâm lễ từ sáng sớm. Các loại hoa quả nhập khẩu kết hợp với bánh kẹo thương hiệu lớn đang bán rất chạy. Khách hàng năm nay chi tiêu cởi mở hơn, nhiều người không cần hỏi giá, miễn sao sắm kịp những mâm lễ đẹp nhất để tạ ơn cuối năm".