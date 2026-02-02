Người dân tấp nập mua lễ cúng rằm cuối năm, hàng quán ở phủ Tây Hồ hốt bạc

Theo quan niệm dân gian, ngày rằm tháng Chạp (tháng 12 âm lịch) là dịp tạ lễ cuối năm, trước khi đến ngày ông Công ông Táo và lễ tất niên để tiễn năm cũ và đón năm mới với nhiều kỳ vọng vào sự may mắn, ấm no.
Ngày rằm tháng Chạp năm nay rơi vào đầu tuần. Tuy vậy không khí tại phủ Tây Hồ vẫn sôi động khi rất đông người đến dâng lễ nhân dịp năm cũ Ất Tỵ sắp qua và năm mới Bính Ngọ lại về.
Chính vì thế, các gian hàng bán đồ lễ quanh Phủ Tây Hồ phải hoạt động hết công suất mới phục vụ kịp dòng người đi lễ.
Mâm lễ đầy đủ với hương, hoa, quả và sớ được người dân cẩn thận lựa chọn và hầu hết không ai quá đắn đo đến giá cả.
"Năm nay do Rằm tháng Chạp trùng với ngày đầu tuần nên đa phần khách là dân công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ. Bắt đầu từ khoảng 11h - 12h, quầy hàng nào cũng quá tải, khách chen chân nhau mua sắm", bà Thu, chủ một sạp hàng mã tại đây cho biết.
Các mâm lễ được sắp sẵn công phu với đầy đủ hương, hoa, oản, quả và tiền vàng với giá dao động phổ biến từ 150.000 đến 300.000 đồng/lễ. Đây là mức giá được cho là vừa túi tiền, lại tiện lợi, giúp người đi lễ không mất nhiều thời gian đi mua từng món đồ.
Bên cạnh các mâm lễ tạ thì dịch vụ viết sớ cũng luôn trong tình trạng kín khách. Với mức giá trung bình từ 60.000 - 100.000 đồng/lá sớ tùy loại, dịch vụ này mang lại nguồn thu không nhỏ cho các ông đồ trong dịp cao điểm.
Chị Mai Hoa, chủ một sạp hàng lớn ở phủ Tây Hồ cho biết: "Nắm bắt tâm lý khách muốn nhanh gọn, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hàng trăm mâm lễ từ sáng sớm. Các loại hoa quả nhập khẩu kết hợp với bánh kẹo thương hiệu lớn đang bán rất chạy. Khách hàng năm nay chi tiêu cởi mở hơn, nhiều người không cần hỏi giá, miễn sao sắm kịp những mâm lễ đẹp nhất để tạ ơn cuối năm".
Dịch vụ bán ốc, cá phóng sinh cũng rất đắt khách trong dịp này. Các chậu hàng luôn được bổ sung để phục vụ nhu cầu của người đi lễ. Mỗi chậu có giá khoảng 30.000 - 150.000 đồng.
Tại khu vực dịch vụ quẻ, các hàng ghế cũng luôn chật kín. Người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt được các thầy giải quẻ với mức phí 50.000 đồng/lượt.
Bên trong sân Phủ, hàng ngàn người dân thành kính dâng hương, khấn nguyện trong ngày Rằm cuối cùng của năm Ất Tỵ.
Mọi người thành tâm cầu mong sức khỏe, bình an... cho bản thân và gia đình.
Không khí tấp nập tại phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Chạp là dấu hiệu cho thấy một mùa Tết Nguyên đán tất bật đã chính thức bắt đầu. Sau lễ cúng này, người dân Thủ đô sẽ tiếp tục bước vào cao điểm sắm sửa, chuẩn bị cho ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) sắp tới.
