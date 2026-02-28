Người dân phá cửa xe đưa tài xế và người ngồi trong xe ôtô đi cấp cứu

Thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày. Thời điểm trên, xe bồn xảy ra va chạm với một xe con.

Vụ va chạm khiến 2 công dân nữ ngồi trên xe con bị thương, được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Người dân phá cửa xe đưa người bị thương đi cấp cứu.

Ngoài ra, một công dân nam là anh Đ.V.T đang ngồi ở vỉa hè gần hiện trường cũng bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.