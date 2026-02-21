Cháy bãi xử lý rác tại Ninh Bình

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, đám cháy được phát hiện vào khoảng 20h cùng ngày. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng sang khu vực nhà điều hành. Đến khoảng 22h30, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, khói lửa bao trùm khu vực.

Khu vực xử lý rác thải trên địa bàn xã Nam Trực xảy ra cháy lớn. (Ảnh: Mạng xã hội)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Ninh Bình đã điều động 5 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để tổ chức dập lửa, khoanh vùng, ngăn cháy lan.

Trưởng Công an xã Nam Trực cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ và đến khoảng 23h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.