Người đàn ông dũng cảm lao tới giật súng của sát thủ tại bãi biển Australia

(VTC News) -

Video đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông áo trắng, có vẻ là dân thường đã lao vào ôm lấy đối tượng mặc áo đen đang xả súng về phía bãi biễn Bondi, nơi có nhiều người tham gia sự kiện kỷ niệm lễ hội Hanukkah của người Do Thái. Sau vài giây giằng co, người đàn ông này giật được khẩu súng từ tay kẻ khủng bố.

Ngay sau đó, một người đàn ông khác mặc áo trắng và đội mủ đen cầm lấy vật thể giống tảng đá ném về phía tay súng, hắn ta lập tức bỏ đi.

Người đàn ông đang giằng co súng với kẻ xả súng. (Ảnh chụp màn hình)

Cựu Thủ tướng Australia Tony Abbott gọi vụ xả súng ở Bondi là "hành động tàn bạo tuyệt đối" và cho rằng ở Australia không nên có chỗ cho loại tội ác vừa xảy ra tồn tại.

"Cảm ơn Chúa vì một người qua đường đã can thiệp một cách anh hùng, thể hiện mặt tốt đẹp của đất nước. Tôi đang cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng trong thời điểm này", ông Tony chia sẻ.

Trong khi đó, Olivia Matis đang chạy bộ dọc theo bờ biển Bondi vào buổi tối thì nghe thấy tiếng súng và những gì xảy ra sau đó được cô mô tả là kinh hoàng. Cô Matis ước tính có khoảng 50 phát súng nổ ra.

"Tôi đang đi bộ bên ngoài thì tình cờ gặp một người bạn và nghe thấy những âm thanh chói tai kinh khủng. Tôi nghĩ chắc là pháo hoa hay gì đó, rồi tôi thấy mọi người cúi xuống và hét lên "chạy đi!". Cứ thế, tiếng súng nổ liên hồi và tôi nghĩ không thể nào có vụ xả súng xảy được, nhưng tôi vẫn chạy", Olivia Matis kể lại.

Mọi người nhanh chóng di chuyển khỏi hiện trường ngay sau đó. (Ảnh: Getty)

Tương tự, Sergi Cánovas - người vừa rời bãi biển Bondi cùng gia đình thì nghe thấy nhiều tiếng súng nổ liên tục và anh thấy mọi người bắt đầu bỏ chạy. “Một người phụ nữ rất tốt bụng đã mở cửa nhà mình. Chúng tôi đều vào trong nhà, rồi đóng hết cửa lại và chờ ở đó", anh Sergi cho hay.

Tại một nhà hàng sushi gần đó, mọi người cũng trốn dưới gầm bàn và khi tiếng súng vẫn tiếp tục, mọi người bò qua nhà bếp đến một khu vườn phía sau.

Jesse Lockhart-Krause - người dân địa phương ở Bondi và là tình nguyện viên cứu hộ biển cho biết anh đến khu vực này để đón bạn gái và anh nghĩ tiếng súng nổ là tiếng pháo hoa.

Nhưng anh lại thấy đàn chim đang bay đi, rồi thấy một nhóm người chạy về phía bãi đỗ xe. Lúc này, Jesse nhận ra đó không phải là pháo hoa.

Theo cảnh sát bang New South Wales, vụ xả súng khiến hai sĩ quan cảnh sát bị thương. Ngoài ra, một người đàn ông được cho là hung thủ xả súng đã thiệt mạng và một nghi phạm khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện “một số vật thể khả nghi” tại hiện trường và các sĩ quan chuyên trách đang tiến hành kiểm tra. Hiện tại, khu vực xảy ra vụ xả súng đã bị phong tỏa.