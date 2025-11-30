Xả súng tại hội trường tiệc ở California, ít nhất 14 người thương vong

(VTC News) -

Văn phòng Cảnh sát trưởng quận San Joaquin, California cho biết vụ việc xảy ra tại khu phố 1900 đường Lucile ở Stockton.

Heather Brent, phụ trách truyền thông của văn phòng cảnh sát trưởng, nói với báo chí rằng vụ nổ súng xảy ra khi nhiều người đang tham dự một buổi họp mặt gia đình. Bà gọi sự việc là “không thể tưởng tượng nổi”.

Một số thông tin khác cho biết vụ việc xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật của một em nhỏ.

Rất đông cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Nạn nhân trong vụ xả súng gồm cả trẻ vị thành niên và người lớn. Hiện chưa có thông tin cập nhật về tình trạng của những người bị thương nhưng theo cảnh sát trưởng, đã có nhiều người được đưa đến bệnh viện.

Thông tin ban đầu cho thấy đây có thể là một vụ tấn công có chủ đích, tuy nhiên nhà chức trách chưa xác định được nghi phạm và chưa ai bị bắt.

“Ưu tiên số một của chúng tôi lúc này là xác định kẻ nổ súng. Thật không thể tin nổi khi có những đứa trẻ bị thương, hay bất kỳ ai phải chịu tổn hại trong vụ việc này. Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân, gia đình họ và toàn thể cộng đồng", bà nói.

Nhiều cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm FBI và Cục Rượu, Thuốc lá, Vũ khí và Chất nổ (ATF), đã tham gia hỗ trợ điều tra.

Stockton là thành phố có khoảng 320.000 dân, nằm ở miền trung California, cách Sacramento khoảng 45 dặm (72 km) về phía Nam. Văn phòng Thống đốc California Gavin Newsom cho biết ông đã được báo cáo về “vụ xả súng kinh hoàng” này.

"Chúng tôi kêu gọi bất kỳ ai có thông tin, đoạn phim quay lại hoặc chứng kiến ​​bất kỳ phần nào của vụ việc hãy liên hệ ngay với Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận San Joaquin", văn phòng cảnh sát trưởng ra thông cáo báo chí.

Trước đó, ngày 5/9 2025, bên ngoài Royal Palace Banquet Hall ở Fremont, California, một vụ xả súng từ xe hơi đã khiến 2 người chết và nhiều người bị thương trong một tiệc cưới với hơn 100 khách.

Những vụ này nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của bạo lực súng đạn tại các sự kiện nơi công cộng ở Mỹ.