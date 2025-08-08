Xe phân khối lớn biến dạng, tài xế tử vong trên cầu Nhật Tân

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 4h cùng ngày tại cầu Nhật Tân (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện xe máy phân khối lớn nằm ở làn giữa cầu Nhật Tân (hướng từ nội thành ra ngoại thành), bên cạnh là thi thể nam giới. Cách đó không xa có một chiếc ô tô con.

Hiện trường vụ việc được người dân chia sẻ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đội CSGT đường bộ số 15 có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị liên quan phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Theo nguồn tin của phóng viên, nạn nhân là người quốc tịch nước ngoài. Tại hiện trường, phương tiện bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng khắp lòng đường.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn kể trên.