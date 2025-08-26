Người đàn ông 45 tuổi 'lạc người thân' khi đến Hưng Yên làm việc

(VTC News) -

Thông tin với phóng viên Báo Điện tử VTC News ngày 26/8, trung tá Chu Quang Hanh, Trưởng Công an xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã liên hệ được với địa phương nơi cư trú của người đàn ông 45 tuổi không may bị lạc mất người thân để làm việc và hỗ trợ người này về quê an toàn.

Trước đó, chiều tối 25/8, một người đàn ông trong tình trạng mỏi mệt tìm đến trụ sở Công an xã Xuân Trúc để trình báo về việc cùng 3 - 4 người thân đến Hưng Yên để làm việc. Tất cả vào một quán ăn ở địa phương để ăn uống nhưng sau đó người đàn ông này không may bị lạc mất người thân.

Ông Lý Kà Dờ bị lạc người thân khi đến Hưng Yên làm việc.

Sau hơn một ngày đêm, người này vẫn không tìm lại được người thân của mình. Do không biết chữ, bản thân nói tiếng Việt hạn chế và không có điện thoại nên người đàn ông lang thang tại Hưng Yên cho đến khi tìm thấy trụ sở Công an xã Xuân Trúc liền vào để nhờ giúp đỡ.

Tại thời điểm tiếp nhận, ông không mang theo giấy tờ tùy thân, không có điện thoại cá nhân và không nhớ được địa chỉ nơi cư trú tạm thời của mình. Người này cũng không biết chữ và không nói được nhiều tiếng Việt nên việc xác minh gặp không ít khó khăn.

Thông qua hệ thống VNeID, cơ quan công an mới xác định được danh tính người đàn ông là Lý Kà Dờ (SN 1980, quê quán tại bản U Ní Chải, xã Dào San, tỉnh Lai Châu).

Ngay lập tức, Công an xã Xuân Trúc đã liên lạc với Công an xã Dào San, đồng thời hỗ trợ kinh phí, bắt xe khách để cho ông Dờ về quê.

Xã Dào San cũng đã hỗ trợ người để đón ông Dờ về nhà an toàn trong ngày 26/8.