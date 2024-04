Người dân ở TP Thủ Đức trắng đêm mang xô, chậu chờ hứng nước

(VTC News) -

Phản ánh với VTC News, anh Nguyễn Văn Hoàng (cư dân chung cư Ehomes Phú Hữu - thuộc phường Hữu Phú, TP Thủ Đức) cho hay, Công ty Cấp nước Thủ Đức thông báo cắt nước từ 22h ngày 2/4 đến 4h ngày 3/4. Tuy nhiên, đến sáng 4/4, cư dẫn vẫn chưa có nước sạch để dùng.

“Cư dân ai cũng nghĩ mất nước cùng lắm vài giờ nên cũng không ai tích trữ nước, hơn nữa ở chung cư người dân cũng không thể có nhiều vật dụng để tích nước”, anh Hoàng nói.

Hàng nghìn cư dân đứng chen chân chờ đến lượt hứng nước sạch về nấu ăn, sinh hoạt.

Theo anh Hoàng, tối qua cư dân bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, nhiều hộ gia đình đã phải ra các cửa hàng tiện lợi, tạp hoá để mua nước đóng chai về để nấu ăn.

“Tôi sống ở chung cư Ehomes đã được hơn 4 năm và đây là lần đầu tiên cư dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Tối qua chúng tôi phải xếp hàng dài trước cửa hàng tiện lợi để mua nước sạch đóng chai về để nấu ăn. Lấy được nước đã khó, vận chuyển nước lên căn hộ còn khó khăn hơn”, anh Hoàng nói thêm.

Theo cư dân Ehomes, lần đầu tiên chung cư thiếu nước trầm trọng trong nhiều giờ.

Ông Trần Tuấn Dương (cư dân Ehomes Phú Hữu) cho hay, theo thông báo 4h ngày 3/4 sẽ có nước nhưng đến hơn 22h ngày 3/4 gia đình ông vẫn không có nước sạch để sinh hoạt.

“Hơn 22h thấy chung cư thông báo có 3 xe bồn nước sạch cung cấp cho cư dân, người thì mang theo xô, nhà lại mang theo chậu đi xếp hàng chờ đến lượt lấy nước về nấu ăn, sinh hoạt cá nhân. Có một số hộ dân vừa đến lượt thì xe bồn hết nước đành phải đi mua nước sạch ngoài tạp hoá về dụng tạm”, ông Dương nói.

Hàng nghìn cư dân chung cư Ehomes Phú Hữu mang theo xô, chậu để hứng nước từ xe bồn về sử dụng.

Cũng theo ông Dương, bị cúp nước khiến cuộc sống của cư dân Ehoms Phú Hữu bị đảo lộn. "Tôi và một số hộ dân phải chạy xe cả mấy cây số mới tìm mua được bình nước sạch về dụng tạm. Hy vong chiều nay sẽ có nước để người dân đỡ khổ”, ông Dương nói thêm.

Trước đó, theo thông báo từ Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Waseen sẽ đầu nối tuyến ống tạm D400 công trình gói thầu di dời đường ống cấp nước thuộc dự án nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức). Do đó, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức sẽ tạm ngưng cung cấp nước từ 22h ngày 2/4 đến 4h ngày 3/4.

Ghi nhận của PV VTC News, đến sáng 4/4, cư dân chung cư Ehomes Phú Hữu vẫn chưa có nước sử dụng.

Khu vực tạm ngưng cung cấp nước gồm: Đường Mai Chí Thọ (lề phải từ ngã tư Mai Chí Thọ - Lương Định Của đến cầu Rạch Chiếc, phường An Phú, TP Thủ Đức); Đường Nguyễn Thị Định, khu Palmcity, khu Lakeview, khu Nam Rạch Chiếc, khu Sài Gòn Bình An, The Global City (phường An Phú, TP Thủ Đức); phường Bình Trưng Đông; phường Bình Trưng Tây; phường Thạnh Mỹ Lợi; phường Cát Lái.

Liên quan vụ việc, đại diện Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV Sawaco cho biết, đơn vị thi công Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch thi công xuyên đêm 2/4 để đấu nối tuyến ống D400 công trình gói thầu di dời đường ống cấp nước thuộc dự án nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức) nhằm phục vụ cho công tác tăng áp lực nước vào mùa khô.

“Đến sáng 4/4, công tác đấu nối tuyến ống đã xong và đang tiếp nước trở lại cho các khu vực. Riêng khu chung cư Ehomes Phú Hữu cao và nằm cuối nguồn nước chưa bơm lên kịp, đơn vị đã tăng cường xe bồn nước đến chung cư để tiếp nước cho cư dân. Dự kiến trưa nay 4/4, các khu vực bị ảnh hưởng nước sẽ ổn định lại”, đại diện Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn thông tin.