Người dân nườm nượp đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm

(VTC News) -

Chiều mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón nhiều gia đình đưa con em tới du xuân, vãn cảnh. Dịp đầu năm, đây là điểm đến quen thuộc của người dân Thủ đô.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, ngay từ đầu giờ chiều, khu vực bán vé đã đông nghịt người xếp hàng chờ đến lượt mua vé tham quan.

Ngoài việc tham quan, nhiều người đến Văn Miếu đầu năm để xin chữ, gửi gắm sự quan tâm và ước vọng.

“Mùng 1 Tết năm nào tôi cũng cùng gia đình đến đây xin chữ. Chỉ mong năm mới ông bà, bố mẹ và người thân công việc hanh thông, mọi người gặp nhiều may mắn, bình an”, một vị khách chia sẻ.

Tục xin chữ đầu xuân là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt, thể hiện truyền thống hiếu học và sự coi trọng tri thức. Trải qua thời gian, phong tục này vẫn được các thế hệ trân trọng gìn giữ, tiếp nối.

Tại khu vực thờ Khổng Tử và thầy Chu Văn An, dòng người liên tục đổ về làm lễ, đặc biệt là các bạn trẻ.

Dù lượng khách tăng mạnh, công tác tổ chức vẫn được triển khai nghiêm túc, bảo đảm an ninh trật tự.

Để xin chữ, du khách phải xếp hàng mua giấy trước, sau đó tiếp tục chờ đến lượt xin chữ thầy đồ.

Sau khoảng thời gian chờ đợi khá dài, các bạn trẻ hân hoan khi nhận được chữ mình xin và chăm chú ngắm từng nét bút.

Tại khu vực Hồ Văn thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, “Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026” được tổ chức với 35 gian lều thư pháp, thu hút đông đảo du khách tới tham quan và trải nghiệm.

Tùy vào mong ước và đối tượng tặng, người xin chữ có sự lựa chọn khác nhau: Trung niên ưa chuộng Tâm, Đức, Nhẫn; giới trẻ tìm đến Danh, Duyên, Hiếu, Trung… Riêng với quà mừng thọ các cụ, chữ Thọ luôn là lựa chọn hàng đầu.

Đằng sau từng nét chữ là những kỳ vọng mà người xin chữ muốn gửi gắm trong năm mới.