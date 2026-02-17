Người dân nườm nượp đi lễ Đền Đức Thánh Trần ngay thời khắc chuyển giao năm mới

Nhiều người cho biết việc đến đền đầu năm đã trở thành thói quen nhiều năm nay. Đây không chỉ là dịp để cầu chúc những điều tốt đẹp cho gia đình mà còn là cách bày tỏ lòng tưởng nhớ công lao của Trần Hưng Đạo (Trần Quốc Tuấn) - vị anh hùng dân tộc được nhân dân tôn kính.