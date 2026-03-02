Người dân ngoại thành Hà Nội hò reo dập sào bắt cá trên sông Tích Giang

(VTC News) -

Video: Người dân làng Phúc Thọ hò reo "dập" cá sông Tích Giang

Hằng năm, vào ngày 14 tháng Giêng, trong khuôn khổ lễ hội đình làng Tường Phiêu, người dân thôn Tích Giang (xã Phúc Thọ, Hà Nội) tổ chức nghi thức đánh bắt cá trên sông nhằm tưởng nhớ tiền nhân, đồng thời gửi gắm ước nguyện mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Để tham gia đánh bắt cá trên sông Tích Giang, người dân chuẩn bị các dụng cụ quen thuộc như dập sào, nơm và chũm - những phương tiện gắn liền với nghề chài lưới truyền thống.

Do cá sông bơi nhanh, khéo lẩn tránh, người dân đã tự chế những chiếc dập chuyên dụng để úp bắt, tăng hiệu quả trong quá trình đánh bắt.

Mỗi chiếc sào dài khoảng 5-6m, phần cuối gắn khung dập đan bằng lưới mắt lớn, kết cấu chắc chắn, có thể giữ những con cá nặng tới 5 kg.

Người tham gia đứng trên những cây sào dài, linh hoạt di chuyển dưới lòng sông, đồng thời nhún nhảy nhịp nhàng để úp bắt những con cá đang bơi lội.

Khi phát hiện cá bơi ngang, họ lập tức dập mạnh khung lưới xuống mặt nước. Cá mắc lại bên trong, một người giữ chặt sào, người còn lại nhanh chóng lặn xuống để bắt.

Bên cạnh sào dập, người dân còn chuẩn bị thêm vó, nơm để tăng hiệu quả đánh bắt cá.

Đánh bắt cá bằng dập đòi hỏi sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên. Mọi người phải đồng loạt di chuyển theo một hướng để dồn cá vào lưới; chỉ cần chệch nhịp, cá có thể nhanh chóng thoát ra ngoài.

Chia sẻ tại lễ hội, một người dân cho biết, đầu xuân năm mới, ông tham gia đánh cá truyền thống để tưởng nhớ tiền nhân, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình bình an và gắn kết.

Khi dồn cá về điểm cuối, mọi người đưa cá lên bờ, sau đó quay lại đầu sông để tiếp tục vòng dập mới.

Cầm trên tay những con cá lớn vừa bắt được, người dân tiến về Đền Ngo để bàn giao cho ban tổ chức, chuẩn bị nghi lễ dâng thánh diễn ra ngày 15 tháng Giêng tại đình Tường Phiêu.

Lễ hội dập sào bắt cá trên sông Tích Giang thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về tham dự, tạo nên không khí sôi động, náo nhiệt những ngày đầu năm mới.