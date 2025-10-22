Người dân Đắk Lắk chật vật dọn bùn đất từ dự án cao tốc tràn đầy nhà

Hơn 2 năm qua, cứ đến mùa mưa, hàng chục hộ dân ở rìa
cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh(thôn Long Bình, xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk) lại bao phen khổ sở, bỏ chạy giữa khuya vì bùn đất công trường thi công cao tốc tràn vào nhà.
Là một trong những hộ dân chịu ảnh hưởng từ công trình trên, anh Phạm Ngọc Cường (44 tuổi) cho hay, từ năm 2022 đến nay, khoảng 5 lần cùng con trai ôm đồ bỏ chạy. Gần đây nhất là khoảng 2 - 3h sáng 16/10 sau cơn mưa lớn, đất đá từ cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh ồ ạt chảy xuống nhà.
Con trai anh Cường là cháu Phạm Khánh Quang (SN 2018) kể, tối 16/10, khi đang ngủ thì đất đá đổ xuống nhà, chỉ kịp chạy thoát thân, toàn bộ sách vở, quần áo đều bẩn ướt sũng. Sáng dậy phải mặc đồ bẩn đi học.
Mỗi khi bùn đất vào nhà , anh Cường lại nghỉ làm để dọn dẹp, mua sách vở, quần áo mới cho con.
Sau trận mưa ngày 16/10 vừa qua, bùn đất tràn khắp nhà, vào cả gian bếp.
"Tôi phải mua cơm hộp cho 2 cha con ăn qua ngày và đưa con đến nhà hàng xóm trú ẩn chứ thật sự không ở được. Nhiều lần kiến nghị lên cơ quan chức năng để di dời, đảm bảo an toàn cho gia đình như chưa được giải quyết" - anh Cường kể.
Theo anh Cường, mỗi lần đất cát tràn xuống, toàn bộ đồ điện tử trong nhà cũng bị hư hỏng. Bùn đất bám khắp nơi, lau dọn suốt mấy ngày liền rất cực nhọc.
Sát vách nhà anh Cường, ông Phạm Ngọc Phi (50 tuổi) cho hay đây đã là lần thứ 6 bùn đất trên công trường đường cao tốc sạt xuống nhà ông sau mưa lớn.
"Chúng tôi nhiều lần kiến nghị, ban quản lý dự án cũng cho người xuống cùng dọn dẹp như đâu lại vào đó. Mỗi lần mưa xuống là không ở được, thấp thỏm xuống đêm" - ông Phi nói.
Liên quan đến sự việc trên, đại diện Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh) cho hay trong vòng 7 ngày tới, đơn vị thi công sẽ thanh thải toàn bộ đường công vụ.
"Sau khi kết thúc dự án vào ngày 19/12, nhà thầu thiết kế thêm hàng rào bằng rọ đá cao 2m chạy dọc ranh giải phóng mặt bằng để ngăn chặn đất đá đổ xuống, ngoài ra sẽ nắn dòng chảy nước mưa về cống thoát nước địa phương không chảy trực tiếp vào nhà dân" - Lãnh đạo Ban quản lý dự án 85 nói.
Lãnh đạo UBND xã Tuy An Bắc cho hay, nguyên nhân bùn đất tràn vào nhà dân là do các đơn vị thi công làm đường công vụ sau khi làm xong không dọn dẹp đất nền đường, nên khi mưa lớn bị sạt trượt do khối lượng đất đắp đường công vụ khá lớn.
"Xã cũng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường các trường hợp người dân có nhà cửa hư hỏng, bị ảnh hưởng do quá trình thi công" - lãnh đạo UBND xã Tuy An Bắc nói.
Trả lời câu hỏi "
Tại sao không di dời các hộ dân này đến khu tái định cư?", vị này cho biết, do các hộ dân trên nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng không thuộc diện di dời, nên các đơn vị thi công chỉ hỗ trợ đền bù. Địa phương cũng đang xin ý kiến, hướng dẫn gửi tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc di dời các hộ dân này, tuy nhiên đang vướng nhiều quy định, chưa có hướng dẫn.
Cao tốc Chí Thạnh - Quy Nhơn dài gần 62km đi qua địa bàn 2 tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai) và Phú Yên (nay là Đắk Lắk) . Tổng mức đầu tư dự án hơn 14.800 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào ngày 1/1/2023, dự kiến hoàn thành vào ngày 19/12/2025.
