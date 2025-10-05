Đất đá đổ ào xuống đường, người Đà Lạt 'nín thở' mỗi khi qua lại

Anh Phan Lâm, người dân thôn Păng Tiêng bàng hoàng kể lại lúc mình chứng kiến cảnh đất đá sạt lở, trôi xuống đường bên dưới: "Sáng 29/9, khi tôi vừa lái xe máy chạy qua thì đất đá từ trên cao ào ào đổ xuống. Lúc đó mặt đường bị vùi lấp, tôi phải gọi những người trong thôn mang cuốc, xẻng ra khơi thông đường đi", anh Lâm kể.