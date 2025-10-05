Đất đá đổ ào xuống đường, người Đà Lạt 'nín thở' mỗi khi qua lại

Đường dốc Min ở phường Langbiang - Đà Lạt (Lâm Đồng) có chiều dài 1,5km, nền đường rộng 5,5m, là tuyến kết nối vùng sản xuất nông nghiệp của người dân thôn Păng Tiêng với đường ĐT 726. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nền đất ở cả taluy âm và dương của đường dốc Min bị xói mòn, sạt lở. Cách nút giao với đường ĐT 726 khoảng 15m, taluy dương dốc Min cao gần 10m đổ ập xuống phía dưới.
Theo người dân, taluy dương đường dốc Min có 2 vị trí đã sạt lở và mỗi vị trí dài khoảng 10-20m. Người dân thông Păng Tiêng cho biết, cơ quan chức năng xây dựng mương gom nước ở bên đường dốc Min nhưng nhiều vị trí bị nước xói lở, hư hỏng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Tuyến đường này là con đường duy nhất để người dân thôn Păng Tiêng ra vào nơi canh tác của mình. Tuy nhiên, cả taluy dương và âm cùng mặt đường nát như tương, dốc cao. Đi lại vào mùa mưa và ban đêm rất nguy hiểm.
Sáng 29/9, đất đá từ trên cao đổ ập xuống đường trước sự bàng hoàng của người dân. Rất may, mọi người kịp thời né tránh. Một lượng lớn đất đá tràn xuống bên dưới, che kín nửa con đường.
Mỗi ngày, người dân nơi đây vất vả khi đi vào vườn rẫy nhà mình vì đất đá che kín con đường. Trong khi đó, nỗi lo sạt lở đất từ bên trên taluy vẫn hiện hữu thường trực.
Người dân cho biết, đất đá sạt lở xuống đường dốc Min gây nguy hiểm nhiều ngày qua nhưng cơ quan chức năng chỉ cắm bảng cảnh báo, chưa có phương án khắc phục hậu quả.
Tại một đoạn taluy âm, nước mưa đã làm đất đá nứt nẻ, chảy tràn xuống bên dưới tạo rãnh lớn, uy hiếp an toàn người dân.
Đất đá theo mưa chảy tràn khắp nơi, mặt đường trơ trọi đất đỏ, dốc cao khiến việc đi lại của bà con gặp nguy hiểm.
Người dân cho biết, mỗi khi mưa xuống, đường rất trơn, việc té ngã là thường xuyên xảy ra khi đi qua đoạn đường này.
Ông Nguyễn Đình Chiến, người dân thôn Păng Tiêng bức xúc: "Hiện nay, nhiều vị trí taluy cao, dựng đứng, nguy cơ sạt lở nên mỗi lần đi qua, chúng tôi rất sợ. Vị trí taluy âm đường dốc Min bị nước xói mòn, hở hàm ếch. Nhiều vị trí trên đường dốc Min chưa được xây dựng mương thoát nước nên khi trời đổ mưa, nước ở vị trí cao dồn về khu vực thấp gây xói mòn, sạt lở mặt đường và taluy âm".
Từng mảng đất lớn từ trên cao vỡ vụn, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào khiến người dân rất lo sợ.
Anh Phan Lâm, người dân thôn Păng Tiêng bàng hoàng kể lại lúc mình chứng kiến cảnh đất đá sạt lở, trôi xuống đường bên dưới: "Sáng 29/9, khi tôi vừa lái xe máy chạy qua thì đất đá từ trên cao ào ào đổ xuống. Lúc đó mặt đường bị vùi lấp, tôi phải gọi những người trong thôn mang cuốc, xẻng ra khơi thông đường đi", anh Lâm kể.
Đầu tháng 2/2024, Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đạchomo (đóng tại phường Langbiang - Đà Lạt) làm hàng rào thép gai; lắp đặt cửa sắt, chặn lối đi lại qua khu vực cửa van điều tiết nước khiến nhiều hộ dân thôn Păng Tiêng bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương sau đó phối hợp cùng chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đạchomo mở con đường dốc Min với chi phí gần 2 tỷ đồng để người dân ra vào khu sản xuất. Tuy nhiên đến lúc này, đường đã hư hỏng nặng nề.
Con đường có chiều dài 1,5km, rộng 5,5m, mặt đường cấp phối sỏi đồi theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B. Tuy nhiên, tuyến đường có độ dốc cao, mặt đường gồ ghề khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, nguy hiểm. Đặc biệt là mỗi khi mưa lớn kéo dài và ban đêm. Nhiều đoạn xói mòn và nứt nẻ nghiêm trọng.
Người dân nhiều lần phản ánh, kiến nghị lên cơ quan chức năng nhưng đến nay, tuyến đường dốc Min vẫn chưa được cải thiện.
