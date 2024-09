Người 'chặt chém' streamer IshowSpeed ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ hoàn trả tiền

Ngày 15/9, Công an phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM cho biết, đã mời làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính đối với V.P.Q.M. (23 tuổi, ngụ Quận 4).

M. là người kinh doanh trò chơi xe điện thăng bằng ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ và bị xác định có hành vi “chặt chém” streamer IshowSpeed vào chiều 14/9.

Người kinh doanh có hành vi "chặt chém" đã gặp đại diện của streamer nổi tiếng IshowSpeed để xin lỗi và hoàn trả lại tiền.

M. bị cơ quan chức năng xử lý hành chính về 2 hành vi gồm: "sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để kinh doanh dịch vụ cho thuê xe điện" và "kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ", tổng tiền phạt 10 triệu đồng. Ngoài ra, công an phường Bến Nghé lập biên bản tịch thu phương tiện vi phạm, là xe điện thăng bằng của M.; yêu cầu người này viết cam kết, không được tái phạm.

Ngoài ra, công an xác định khi M. có hành vi “chặt chém” streamer IshowSpeed ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vào chiều 14/9 còn có người khác là N.M.H. (53 tuổi, ngụ Quận 1).

Trong tối cùng ngày, khi mạng xã hội xôn xao về vụ việc, Công an phường Bến Nghé đã mời cả 2 về làm việc.

Công an làm việc với 2 người liên quan.

M. đã thừa nhận hành vi. Riêng ông H. chỉ được xác định là người quen của M. Do M. không rành về giao tiếp ngoại ngữ nên ông H. có mặt chỉ phiên dịch giúp. Do đó, Công an không xử lý hành chính ông H.

Ngay sau khi bị xử lý, trong sáng 15/9, M. và ông H. đến khách sạn, nơi streamer IshowSpeed dự sự kiện. Hai người này đã gặp đại diện của IshowSpeed để chính thức xin lỗi và hoàn trả lại số tiền 1 triệu đồng.

Diễn biến streamer IshowSpeed bị "chặt chém" tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ được phát trực tiếp trên kênh Youtube có nhiều người đăng ký theo dõi.

Như đã thông tin, khi tham gia chuỗi sự kiện tại TP.HCM, chiều và tối 14/9 streamer nổi tiếng IshowSpeed có mặt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tại đây, streamer nổi tiếng người Mỹ tham gia trò đi xe điện thăng bằng. Suốt quá trình di chuyển từ chiều đến tối 14/9, streamer có phát trực tiếp trên kênh Youtube IshowSpeed với 29,7 triệu người đăng ký.

Nội dung từ clip phát trực tiếp cho thấy, IshowSpeed bị những người kinh doanh tại đây “chặt chém” khi sử dụng dịch vụ xe điện thăng bằng với giá 1 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, mạng xã hội trong nước có nhiều chia sẻ và cư dân mạng bày tỏ bức xúc, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm. Chỉ vài giờ sau đó, cơ quan chức năng Quận 1 và phường Bến Nghé đã mời những người liên quan về làm việc và tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.