Ngư dân Gia Lai thả lồng HDPE nuôi cá bớp giữa biển, thu trăm triệu đồng mỗi vụ

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh Gia Lai đạt 15.255 tấn (tăng 2,1% so với cùng kỳ), và những mô hình công nghệ cao như lồng HDPE đóng góp vai trò then chốt trong đà tăng trưởng này. Sự kết hợp giữa công nghệ nuôi hiện đại và dịch vụ du lịch xanh hứa hẹn nâng cao gấp nhiều lần giá trị hạt ngọc của biển, giúp ngư dân Gia Lai không chỉ làm giàu bền vững mà còn gìn giữ, phát triển tiềm năng kinh tế biển của quê hương.