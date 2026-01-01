Ngôi sao bóng đá nữ Nhật Bản chuyển giới, giải nghệ để kết hôn với bạn gái

(VTC News) -

Ngày 31/12, Yamazaki Marumi - cựu cầu thủ từng thi đấu cho đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản - chính thức thông báo đã kết hôn. Thông tin này được Yamazaki chia sẻ trên Instagram sau khi anh hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi giới tính và được pháp luật Nhật Bản công nhận là nam giới.

Trong bài đăng, Yamazaki mở đầu bằng những dòng chia sẻ đầy xúc động: “Tôi đã lấy hết can đảm để thông báo với mọi người điều này. Tôi đã trở thành một người đàn ông và hiện đã kết hôn với một người phụ nữ vô cùng tuyệt vời".

Theo Yamazaki, mong muốn lập gia đình chính là lý do lớn nhất khiến anh quyết định khép lại sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Sau khi giải nghệ, Yamazaki vẫn duy trì niềm đam mê với trái bóng bằng cách chuyển sang thi đấu futsal trong khoảng một năm.

Yamazaki Marumi (bên trái) thông báo thay đổi giới tính và kết hôn.

Tuy nhiên, khi tuổi tác dần trở thành rào cản và cũng là lúc gặp được người bạn đời hiện tại, anh đã quyết định khép lại con đường thể thao đỉnh cao để theo đuổi ước mơ thứ hai của cuộc đời.

Chia sẻ sâu hơn, Yamazaki thừa nhận hành trình thay đổi giới tính là một quá trình không hề dễ dàng. Việc điều trị y tế kéo dài, cùng những trăn trở về sự nghiệp, tuổi tác của bản thân và cả người bạn đời khiến anh không ít lần tự hỏi: “Liệu đây đã là thời điểm thích hợp hay chưa?”.

Ban đầu, Yamazaki không có ý định công khai câu chuyện riêng tư này và chỉ muốn lặng lẽ sống cuộc sống mình hằng mong muốn. Tuy nhiên, theo thời gian, việc giữ kín mọi thứ ngày càng trở nên khó khăn.

“Tôi có thể khiến những người lâu không gặp cảm thấy ngạc nhiên hoặc bối rối. Tôi tin rằng công khai cũng không sao cả vì mỗi người đều có cách sống riêng”, anh chia sẻ. Sau hơn một năm đấu tranh nội tâm, Yamazaki quyết định công khai tất cả.

Yamazaki Marumi từng thi đấu 4 trận cho đội tuyển Nhật Bản.

Cựu cầu thủ này cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng xã hội vẫn tồn tại nhiều định kiến, và con đường anh lựa chọn luôn song hành cả thuận lợi lẫn thử thách. Dù vậy, Yamazaki hy vọng câu chuyện của mình có thể mang lại những giá trị tích cực, trở thành nguồn động viên và tiếp thêm dũng khí cho những người đang gặp hoàn cảnh tương tự.

Anh cho biết, trước đây từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể kết hôn vì áp lực từ gia đình và xã hội, nhưng cuối cùng đã nhận ra rằng hạnh phúc có thể vượt qua mọi rào cản.

“Nếu tôi có thể thay đổi suy nghĩ của dù chỉ một người, và khiến thế giới này trở nên dễ sống hơn với ai đó, thì điều đó cũng thật ý nghĩa”, Yamazaki bày tỏ.

Yamazaki Marumi là cựu cầu thủ bóng đá từng thi đấu ở vị trí tiền vệ tại Giải vô địch bóng đá nữ Nhật Bản (Nadeshiko League). Trong sự nghiệp chuyên nghiệp, Yamazaki khoác áo nhiều CLB giàu truyền thống như AS Elfen Sayama FC, Albirex Niigata, AC Nagano Parceiro và JEF United Chiba. Anh để lại dấu ấn với lối chơi bền bỉ và khả năng điều tiết tuyến giữa.

Ở cấp độ đội tuyển, Yamazaki từng được triệu tập lên tuyển nữ quốc gia Nhật Bản năm 2013, góp mặt trong 4 trận đấu quốc tế trước khi khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Yamazaki đã ra sân tổng cộng 177 trận và ghi 67 bàn thắng tại các giải quốc nội.