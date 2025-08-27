Nghìn người đội mưa đổ về Ba Đình từ sáng sớm chờ xem sơ duyệt diễu binh

20h ngày 27/8 diễn ra sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhưng từ sáng sớm, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình để đón xem màn diễu binh.

Họ mang theo bạt, ghế xếp, lều nhỏ cùng đồ ăn và nước uống... sẵn sàng ngồi chờ đến tối để được xem diễu binh, diễu hành.

“Gia đình tôi đã đến từ sáng sớm. Trời mưa nhưng mọi người vẫn vui vẻ, ai cũng háo hức muốn nhìn tận mắt các khối diễu binh. Đây là dịp hiếm để con cháu cảm nhận không khí lịch sử”, bà Nguyễn Thị Hồng (ở Ninh Bình) chia sẻ.

“Mưa không làm chúng tôi nản lòng. Ai cũng chuẩn bị áo mưa, quạt tay và vài chiếc ghế xếp. Ngồi giữa dòng người, nghe mọi người hát vang ‘Như có Bác trong ngày đại thắng’, tôi cảm thấy rất tự hào và phấn chấn. Đây là trải nghiệm không thể quên”, bà Ngô Thị Đức (đến từ Hải Phòng) nói.

Lực lượng chức năng triển khai phân luồng giao thông nghiêm ngặt, dựng rào chắn và căng dây ở vỉa hè để đảm bảo an toàn. Nhiều phương tiện buộc phải quay đầu khi đến gần các tuyến đường dẫn vào Quảng trường.

Hai ngày nay, Hà Nội mưa lớn liên tục cả ngày lẫn đêm khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, giao thông tắc nghẽn. Tuy vậy, người dân từ khắp nơi vẫn đổ về trung tâm Thủ đô, hòa mình vào không khí lịch sử kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Dù đông đúc, người dân vẫn giữ trật tự, xếp hàng và chủ động giữ vệ sinh chung.

Trước khi bước vào sơ duyệt, các lực lượng quân đội và công an đã tổng hợp luyện 4 lần tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn) và 2 lần tại Quảng trường Ba Đình.

Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang, các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Ngoài ra, tham dự sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia... Đồng thời, tại khu vực trước Sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm cũng sẽ khai hỏa.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn gia, ngày và đêm 27/8, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, từ chiều mưa lớn giảm dần. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 27-29°C.

Cụ thể, từ 7-13h, Hà Nội có mưa, mưa vừa, xác suất mưa 80-85%, nhiệt độ 25-28°C.

Lúc 13-19h, khu vực này có lúc mưa rào, xác suất mưa 55-65%, nhiệt độ 26-28°C.

Từ 19h ngày 27/8 đến 7h ngày 28/8, Hà Nội có lúc có mưa, xác suất mưa 50-60%, nhiệt độ 27-31°C.