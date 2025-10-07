Nghi phạm đâm chết cô gái ở TP.HCM khai gì?

(VTC News) -

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố Lê Đan Huy (SN 2005, ngụ tỉnh Cà Mau) về tội "Giết người". Huy là nghi phạm đâm chị T.T.D.H (SN 1993, quê Bạc Liêu) tử vong trên vỉa hè ở phường Tam Thắng.

Lê Đan Huy bị khởi tố về tội giết người. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo lời khai, Huy và chị D.H. có quan hệ yêu đương từ năm 2022, cả hai thuê phòng trọ ở cùng nhau như vợ chồng. Khoảng 3 tuần trước, chị H. không muốn sống chung cùng Huy nên đã ra ngoài thuê phòng trọ mới ở đường Trương Văn Bang, phường Tam Thắng. Huy chuyển lên ở khu vực phường Phú Mỹ, TP.HCM.

Trong thời gian ở riêng, Huy nghi ngờ chị H. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên khoảng 19h ngày 4/10, Huy đến phòng của chị H. để nói chuyện.

Khi đến nơi, Huy thấy chị H. ở trong phòng và có người đàn ông đi ra từ phòng chị H. Nổi máu ghen tuông, Huy chạy ra xe lấy dao và quay lại tìm chị H.

Thấy chị H. đi làm, Huy chặn lại và hai bên to tiếng, cãi vã. Một lúc sau, Huy rút dao đâm chị H. vào vùng ngực rồi lên xe bỏ chạy. Chị H. tử vong ngay sau đó. Đến 8h30 ngày 5/10, Huy đến Công an TP.HCM đầu thú.

Báo Điện tử VTC News thông tin, ngày 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tạm giữ nghi phạm Lê Đan Huy vì liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Tam Thắng.

Hiện trường nơi chị H. tử vong.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 4/10, người dân phát hiện một phụ nữ bị đâm gục trong hẻm 106 đường Trương Văn Bang (nhánh thông qua hẻm 195 Hoàng Văn Thụ), phường Tam Thắng, TP.HCM nên gọi điện trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tam Thắng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định đã tử vong với vết thương ở vùng ngực, bụng. Người dân cho biết hung thủ sau khi đâm nạn nhân đã rời khỏi hiện trường. Dù người dân gọi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.D.H., đang làm việc tại một quán bar.